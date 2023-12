Fernando Aramburu se va de Atlético; «No sigo, no hay nada raro, pero estoy muy cansado. Es momento de parar»

Tras el gran partido que Atlético jugó este sábado en Mar del Plata, en cancha de Kimberley donde empató 1 a 1, entrevistamos a Fernando Aramburu DT de Atlético Ayacucho, quién lamentablemente anunció que dejará de ser el entrenador del albirrojo; «No sigo, no hay nada raro, pero estoy muy cansado. Es momento de parar».

Ante la sorprendente respuesta, ayacuchoaldia.com insiste en preguntar para conocer detalles del por qué; y Aramburu detalló;»Ya hablé con los dirigentes y termino el año y me voy. Estoy muy cansado, descuide bastante mi trabajo particular y se me complicó. Viajar todo el tiempo, se hace muy largo y complejo para mí. Los jugadores y dirigentes son bárbaros, me encariñe pero no puedo. Es un grupo terrible de la cabeza, son fuertísimos. Es momento de parar…Sino terminas hecho…-sonrisas-. Soy así, me cayó muy bien toda la gente de la ciudad. Vas a comer o tomar algo y todos me hacen sentir muy bien siempre».

Sobre el partido en sí jugado ayer, el Vasco sostuvo; «Estoy conforme a pesar que fue una semana muy difícil porque veníamos de perder por la Copa Bicentenario y habíamos cuidado jugadores, porque teníamos buenas sensaciones para este sábado. Pero la realidad es esta. Hay equipos que juegan para participar y otros para ascender. Los que participamos, estamos cada vez más lejos. Atlético es un muy buen equipo. Venimos a jugarlo al partido, pero te llevan y te llevan. La diferencia de planteles está a la vista, fijate que Kimberley saca un jugador del Argentino A y pone a otro de ese nivel. Pero igual estamos conformes, vamos a Dolores para ganar y tratar de clasificar».