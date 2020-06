Falleció el escritor ayacuchense Julio César Querejeta. Aquí su último reportaje en nuestro portal

Ayer falleció el escritor ayacuchense Julio Querejeta, reconocido por sus constantes aportes en materia literaria, un hombre con una lectura de la realidad y de los acontecimientos totalmente destacado. Hace apenas algo más de un mes, en lo que seguro fue su último reportaje, dialogó con Ayacuchoaldia.com.ar y por lo tanto consideramos oportuno volver a compartir su testimonio:

Hace unos 60 años que partió de su casa y dejó a su familia. En esta ocasión es momento de hablar con un trotamundos, un ayacuchense que ha sido vendedor, escritor, columnista de diario y radio. Le encanta la lectura y narración. Desde Bs.As. A la distancia con Capital Federal, mantuvo el siguiente mano a mano con www.ayacuchoaldia.com.ar

A.al D; Hola buen día, contanos cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

J.Q; “De Ayacucho me fui en el año 1961, ya recibido de maestro, en la vieja y querida escuela normal. Me casé con María Rosa Laurencena, tengo dos hijos (Julio y Natalia) y 4 nietos Sol, Augusto, Francisco y Pilar”.

Aal D; ¿A qué te dedicas actualmente?

J.Q; “Hasta unos meses trabajé de vendedor de griferías y pinturas, ahora abandoné la actividad, porque los años no vienen solos, hoy cumplí 78 años. Ahora sigo con mi pasión que es la escritura. Escribo, corrijo, participo en los concursos, nacionales e internacionales, es decir sigo con la rutina y mando material al Diario La Verdad, cuando los tiempos me dan. Tengo publicados 8 libros de cuentos y mis obras han sido seleccionadas para integrar 48 antologías en Argentina, en la Revista La Ballena Varada de México y Caños Dorados de España. Además en tres editoriales de España, están mis cuentos. Continúo con mi labor literaria escribiendo cuentos. Mi novela la Nómina fue seleccionada por una editorial de España para ser publicada en ese país, para agosto estaba programada pero con esta pesadilla veremos. He logrado muchas distinciones -55- literarias (Argentina, Chile, México y España)”.

Aal D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

J.Q;. Un día nuestro hoy es el encierro única vacuna para vencer este mal. Lectura, televisión y computadora complementan nuestra existencia, que espero pronto se revea”.

Aal D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

J.Q;. “En cuanto al corona virus, aquí se han tomado las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo, llevo 11 días en cuarentena absoluta que se extenderá hasta el 13 de abril, aunque creo que será más extensa. Aquí en Buenos Aires, como en la Provincia de Buenos está la mayor cantidad de afectados, la mayoría provocados por turistas que vienen del exterior”.

Aal D; ¿Cómo hicieron con las clases, están paralizadas ? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

J.Q; “Las clases están paralizadas pero, con buen criterio, se dictan cursos televisivos. La gente está asustada y no es para menos, los comentarios que vienen de España, Italia y los EE.UU asustan por sí solos».

Aal D; ¿Qué negocios están abiertos?

J.Q; “Los negocios de venta de alimentos están abiertos, con mucha afluencia de compradores, están vendiendo como en las vísperas de Navidad y año nuevo”.

Aal D; ¿Qué recuerdos o afectos guardan en nuestra ciudad?

J.Q;»Siempre digo y los sostendré que AYACUCHO es mi lugar de pertenencia, BUENOS AIRES (Villa Crespo mi lugar de residencia).De mi pueblo los mejores recuerdos, sobre todo los de la época de la estudiantina. Ese Ayacucho que se nos fue y nos llena de añoranzas. Muchos de mis cuentos lo reflejan La vieja Liga, el Bodegón de los Ayarra, la Confitería el Buen Gusto (majón, truco, tute cabrero, casino), y muchos de esos personajes que hoy son historia, pero permanecen en nuestras retinas. Mi actividad deportiva, en la Escuela y Básquet en Atlético con un equipo que hizo historia en esa institución. Las calles de barro, con sus zanjones a los costados en dónde pescábamos ranas en las épocas de lluvia. La tradicional vuelta del perro en la plaza San Martín y en invierno por las veredas que la circundaban. El cine Nilo, series los viernes y estrenos?? Los sábados y domingos. La Iglesia, el Palacio Municipal que las hordas del modernismo lo tiraron abajo. Qué tristeza. Ayacucho, fue, es y será algo que no puedo olvidar, siempre lo tendré presente. Aquí están mis ancestros y tantos amigos que se fueron, sin dejarme un cacho de tiempo para el último café. Lo valoro como algo insustituible, sé que no se puede regresar al pasado y que el futuro es hoy, por eso cuando se me permite trato de disfrutarlo, aunque más no sea con estos recuerdos que me emocionan. Una sola palabra para despedirme GRACIAS AYACUCHO, por lo que me diste y sé que nunca podré retribuirte”.