FACAF: “No existen medicamentos inocuos, siempre deben estar bajo la supervisión de un farmacéutico”

En el marco del Día Nacional por el Uso Responsable de los Antibióticos, dialogamos con el farmacéutico Fabián Bautista, representante del Centro de Propietarios de Farmacias de Villa Mercedes, San Luís y miembro de la FACAF.

La Ley 27.680 de prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos, sancionada el 10 de Agosto del 2022 postula, entre otras cuestiones, el uso responsable de los antibióticos, reforzar la vigilancia y la investigación.

¿Qué significa el uso responsable de los antibióticos?

«Independientemente de la condición que tenga el medicamento de venta, venta libre, venta bajo receta o venta bajo receta archivada, no existen medicamentos inocuos, no tenemos que pensar que porque un medicamento sea con menos control que otros se lo puede ingerir cuando se desee, en la cantidad deseada, sin una supervisión de un profesional detrás.

Muchas veces el paciente cree que una simple aspirina de 100 mg no le va a hacer nada, pero en algunos pacientes esa aspirina puede estar totalmente contraindicada y hasta le puede quitar más salud».

Respecto a la reglamentación vigente, si bien la Ley 27.680 tiene alcance nacional, la adhesión a la misma cuenta decisión de cada provincia. «A partir del año pasado comenzamos con una legislación que cambia un poco la manera en que la farmacia va a vender el antibiótico. El antibiótico pasa a ser un medicamento de venta bajo receta archivada y sobre todo porque, en el caso particular del antibiótico, el mal uso, no solo puede conllevar a efectos colaterales, sino que puede llevar a lo que posteriormente conocemos como la resistencia antibiótica».

¿Qué es la resistencia antibiótica?

Esto sucede cuando las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo saben cómo «murieron» sus compañeros y a partir de ahí generan sus defensas. Técnicamente, se genera por alguna mutación externa debido a algún tipo de alteraciones de ADN de la bacteria, generalmente dada por mutaciones propias de la bacteria o por la incorporación de algún producto genético plásmido. Esto hace que esas bacterias que introdujeron ese cambio no puedan ser destruidas por el antibiótico, por lo cual se genera una selección natural automática y esa bacteria que era sensible a ese antibiótico, deja de serlo.

En síntesis, el antibiótico mal usado no termina de curarme de una infección o sí me cura pero al otro le indica como de alguna manera «murieron» esas bacterias, entonces empieza a crear unas serie de mecanismos, que cuando la próxima vez lo quiero consumir no va a hacer ningún tipo de efecto, por eso nace esta ley que está pidiendo que la receta sea archivada, que la persona no pueda ir y pedirlo en la farmacia libremente.

¿Cómo sabemos si un medicamento es seguro?

La farmacia es responsable del origen del medicamento, es decir, que el medicamento proviene del laboratorio que dice la caja y también de la conservación. Una vez que la droguería nos entrega el medicamento, es la farmacia quien se encarga de la conservación por ejemplo que esté preservado en la temperatura que corresponde. Entonces, qué tan serio puede ser no comprar medicamentos en la farmacia, cuando no sabemos quién hoy está garantizando todo eso.

El Estado a través de la ANMAT produce el retiro del mercado de algunos medicamentos porque el mismo laboratorio informa que alguna droga no se puede usar más, no es recomendable en humanos o por ejemplo cuando se retira un lote de un medicamento, entonces, cuando esos medicamentos están dispersos fuera de la farmacia es imposible tener el control y proceder al retiro.

Por eso es importante comprar el medicamento en un lugar donde tenga garantizado origen y conservación. Desde las farmacias también tenemos la obligación de sugerir a las personas que realicen consulta médica y no promover la automedicación.

¿La pandemia de COVID-19 tuvo algún cambio sobre los comportamientos de la gente en el uso de medicamentos?

En relación con la venta de antibióticos, un saldo favorable que dejó la pandemia es que se incrementado la consulta al médico, la gente no se automedica tanto. Hubo una toma de conciencia, porque cuando sufrimos la pandemia, nos dimos cuenta que el paciente que demoraba en ir a la consulta médica era el que peor la pasaba.