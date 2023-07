Evangelina Cabral desde Huerta Grande-Córdoba;»Agradecida a mi pueblo que me dio una identidad que conservare hasta el último día».

Realizada el 6-5-2020. En nuestro recorrido por las diferentes ciudades provincia de Bs. As, el país y el mundo estamos arribando a la nota Nro 100. Ha sido y es, una búsqueda permanente, fructífera y placentera. En esta ocasión hablaremos con una persona que inmediatamente recordaremos, por su simpleza, por su humildad y don de buena gente. Perteneciente a una tradicional familia de nuestro medio y vinculada a distintas comercios de la ciudad. En el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar s el momento de Evangelina Cabral.

A. al D; Hola buen día, contanos cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

E. C;”Hola querido Ayacucho! Ya pasaron 36 años de mi partida, pero el origen siempre se lleva en el corazón. Mi presente es en las sierras de Córdoba, un bello lugar, primero en Capilla del Monte y desde hace unos 12 años en Huerta Grande. Tengo un hijo de 30 y ya hija de 24 años, con dos nietos de 5 y casi 3 añitos respectivamente”.

A al D: A qué te dedicas actualmente?

E. C;”Soy profesora de yoga desde mis 23 años, tengo dos salones de yoga y otras actividades acá en Huerta Grande. Actualmente todo está cerrado y sin actividad”.

A al D: ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

A. C;”Todo está tranquilo, tampoco hay transporte público, debido a un paro q lleva más de dos semanas.

A al D: Que cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

A. C;”Acá , por ahora no hubo casos positivos, pero si hubo gente con neumonía”.

A al D: Cómo es un día de ustedes hoy?

A. C;”Mi vida es muy tranquila y no difiere demasiado de hoy en día, sólo que no doy clases. Mis nietos siguen su escuela por whatsapp, tareas de jardín y de guardería. Tenemos unas autorizaciones impresas para circular entre pueblos ,que acá están muy cercanos, por ejemplo acá no tenemos banco , y vamos a La Falda o Villa Giardino. El uso de barbijo es obligatorio. Y en general se respeta la cuarentena”.

A al D: ¿Qué negocios están abiertos?

A. C;”Los supermercados, perfumerías, carnicerías , farmacias , ferreterías y polirrubros”.

A al D: ¿Cómo actúa la gente, descree o ya no tanto?

A. C;”La gente se cuida mucho, también la policía , los inspectores municipales y la gente de defensa Civil, están muy activos controlando y asistiendo”.

A al D: Qué recuerdos o afectos guardan en nuestra ciudad?

A. C;”Muchísimos gratos recuerdos, siempre en el corazón, como decía al principio”.

Somos vecinas con mi madre, Nela, así que compartimos los recuerdos, historias,etc. Agradecida a mi pueblo que me dio una identidad que conservare hasta el último día. Abrazo grande para todos! Y a seguir cuidándonos, aprovechando este tiempo para orden externo e interno”.