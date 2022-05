Estudiantes de nuestra ciudad en La Plata reclaman por el mal estado de la Casa que posee el municipio

Jóvenes de nuestra ciudad que están en la Casa de Estudiantes que el municipio posee en La Plata, realizaron un reclamo público sobre el desastroso estado que presenta la propiedad, ubicada ene Calle 62 entre 8 y 9. En un posteo efectuado en Facebook, Mili Fernández expresó “ojalá que si decidís estudiar fuera del pueblo, no dependas de la casa que ofrece la Municipalidad de Ayacucho en la ciudad de La Plata…Esta es mi pieza ahora, cansada de esperar a que llegue un supuesto albañil, un plomero, un arquitecto, un gasista para que arregle las pérdidas de gas que hay en las dos cocinas que tiene la casa”.

Y también agrega “estos deterioros que tiene no son solo los de las fotos, están por todos lados. Cuando este año en marzo ingresamos a la casa el mini patio que tenemos estaba lleno de escombros, de caños y de chapas que dejaron de un supuesto arreglo que realizaron (mal, porque las filtraciones de agua siguen en la galería y ahora se expande en las piezas). Mil veces les dijimos si no podían mandar un camión para sacar los escombros porque literalmente nos tenemos que abalanzar sobre todo para poder tender la ropa. Me da mucha bronca, y esto no es una situación que desconozcan. Me llena de impotencia pensar que cuando entras a la casa te llenan de un montón de reglas y acuerdos que si no cumplís derivan en una sanción o expulsión de la «casa». Somos 10 los que actualmente convivimos ¿y saben que es lo peor? Que hace poco nos mandaron para avisarnos que a mitad de año van a ingresar más personas. Yo me pregunto en qué espacio piensan meter más gente y con estás condiciones. Compartan la publicación por favor, que le llegue a la gente que trabaja en educación y que sepan que en estas condiciones vivimos lxs estudiantes”.

También publicó una nota de reclamo al entonces Director de Educación, Marcos Varretone, en el 2018.