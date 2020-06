Esteban Igarza – Nacido en Labardén, encantado con Ayacucho y radicado en Escobar

En nuestro recorrido de cada día, hoy vamos a charlar con una persona sumamente ligada a Ayacucho, aunque como el propiamente lo manifiesta es nacido en Labardén. Su historia personal el fútbol y hasta su casamiento fue en nuestra ciudad. Ex integrante de aquel recordado equipo de Chaves Paz que jugará en nuestra liga. Vive actualmente en Escobar, donde armó su propia familia. Es un gusto para el diario digital www.ayacuhoaldia.com.ar visitar a Esteban Igarza.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que faltas de Labarden y como se compone tu familia…

E. I;“Soy de Labardén. Me fui a los 20 años a estudiar a Mar del Plata. Siempre fui a Ayacucho, por motivos comerciales, sociales (sábados a la noche) y deportivos. Jugué al fútbol en vuestra liga varios años. Vivo en Escobar desde 2008. Estoy casado y tenemos un hijo de 4 años. Me casé en Ayacucho en 2013 (por iglesia) e hice la fiesta en el mismo lugar que el Checho (Sociedad Italiana)”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

E. I;”Soy hijo de Ramón Igarza (ya fallecido) y Marta Laxalde. Tengo una hermana y un hermano ambos mayores”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

E. I;”Trabajo en la planta industrial de FV desde 2007 y vivo en Escobar desde 2008. Mi tarea es Ingeniería de Calidad e ingeniería de Seguridad en el sector QMAST (Calidad y Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional). Mi esposa está terminando su carrera de profesora de música y da clases en un jardín de infantes. Además todavía tenemos y explotamos el campo que nos dejó nuestro padre en Labardén”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

E. I;”Escobar está dentro de lo que se llama el AMBA y por eso hay mayores restricciones con las salidas. No hay salidas recreativas ni se puede salir a correr. Solo se puede salir a comprar comida, medicamentos y alguna cosa de ferretería. Aunque ahora he visto algunos comercios de venta de ropa y otros que han abierto. No les queda otra. El primer mes la gente acató bastante la cuarentena. Pero luego vi que se han relajado bastante. Veo mucha gente en la calle. Se utiliza el barbijo pero ya parece un día normal cuando salgo a comprar algo. En mi casa solo salgo yo, una o dos veces por semana”.

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

E. I;”La dieta no cambio. Comemos lo que veníamos comiendo habitualmente”.

A.al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

E. I;”Hasta el día de ayer iban 281 contagiados y 18 fallecidos”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

E. I;”En mi trabajo estaba trabajando Home office hasta el 6 de abril. Luego nos avisaron que estábamos suspendidos hasta el 30/06 cobrando el 80% del sueldo. Para la fecha no nos han avisado nada pero todo indica que seguiremos suspendidos después de esa fecha. De los 1200 trabajadores que somos solo han vuelto a planta el 10%”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

E. I;”Cuando salgo siempre llevo alcohol en gel. Al volver a casa me saco el calzado y lo dejo en la entrada, los alimentos no perecederos los dejo unas horas al sol en el balcón. Los demás les agrego alcohol (70-30). Las frutas y verduras las lavamos con agua y lavandina. También me lavo bien las manos con agua y jabón y me saco el abrigo y lo dejo afuera al sol”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

E. I;”La verdad es que ya estamos medio podridos de esto, pero no nos queda otra que aguantar”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que se tiene dimensión de lo que vivimos?

E. I;»No sé si la gente tomó dimensión de este problema. Lo que sí sé es que creo que no lo tomó fue en Ayacucho, Labardén y demás ciudades. La gente hace vida normal. Eso es un riesgo. Hablo con gente de allá y “fulano estaba tomando mate en la casa de mengano” y así. El día que haya un caso hace desastre.

A.al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

E.I;”Las reuniones se extrañan muchos, somos seres sociables y está cuarentena nos afecta. Hace mucho que no veo a mi madre, mi esposa también no ve a su familia. Por suerte existen medios tecnológicos para vernos y hablar, pero el contacto directo es mejor”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

E. I;”En realidad no se puede viajar. Yo en Mayo viaje al pueblo porque mamá tenía que realizar unos trabajos en el campo y fui a ayudarle. Realice los permisos de tránsito correspondientes. Estuve dos días en el campo, sin contacto con nadie del pueblo. Terminé el trabajo y volví a Escobar”.

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, los de Labardén y Ayacucho?

E. I;”Con mis amigos del pueblo teníamos ya antes un grupo de WhatsApp llamado “Echale 20”. El nombre es debido a que cuando íbamos a bailar a los sábados pasábamos por la estación de servicio y con $ 20.- de gas oíl sabíamos que íbamos y volvíamos del pueblo a Ayacucho. Con ellos nos comunicamos varias veces por semana. También me comunico si con familiares y amigos de allá”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

E. I;”Ayacucho me encanta. Siempre me gustó. El fútbol y la vida me dieron buenos amigos en esa ciudad. Parte de la familia de mi esposa vive ahí. Las salidas los sábados, las fiestas del Ternero, ir a los remates de ovinos en febrero con papá. Tengo hermosos recuerdos de Ayacucho”.