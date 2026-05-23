Este viernes 22 de Mayo – ayacuchoaldia.com cumplió 15 años en la web, y sigue creciendo

Se cumplieron 15 años de un sueño. La idea había surgido de ver que estaba en contacto las 24 horas con noticias. Deseaba independizarnos y tener un medio propio. Brindarle a la comunidad un medio distinto, gratuito, popular y que este donde lo estuviera la noticia, con profesionalismo y cuidado.
Con los golpes de la vida se dice siempre uno aprende…Lo que no vieron otros en su momento, uno lo fue descubriendo por si solo…Va en realidad solo no. Con el apoyo de la familia, de los afectos, de los primeros anunciantes los cuales hoy algunos se mantienen, con lo que auspiciaron un mes o dos semanas, con los que nos alentaron, nos criticaron, nos enseñaron, nos orientaron, nos ayudaron o no preguntaban donde podían comprarlo…
Ha sido un camino difícil, muy complejo…Primero nos preguntaban dónde se vendía, teníamos unos 400 seguidores y nos preocupaba…Hoy con 5 o 6 mil, hasta 10 mil visitas diarias, sabemos que hay mucho por hacer, pero también por valorar y seguir mejorando. La constancia y dedicación tuvo sus frutos, y hoy disfrutamos de una amistad trabajando y compartiendo muchos menos momentos de lo que la gente cree…Porque uno vive a las corridas…
Algunos dicen ahora que la vida no se vale solo de fotos…Pero es un registro, un testimonio, un tesoro invalorable con el recorrer del tiempo. Fíjense nomas los amigos que han quedado en el camino, con los que nos reímos y compartimos tan lindos e inolvidables momentos, con los que en definitiva compartimos lo más importante, que es nuestras vidas…
Escribimos, miramos las fotos que atesoramos con Sergio y no puedo evitar que se escapen las lágrimas de emoción, de nostalgia de recuerdos que nunca se irán…Deportes, sociales, coberturas, viajes, amistades, sentimientos, emociones y mucho más que nos regaló esta hermosa profesión que a diario hacemos con la misma pasión de siempre…
Les agradecemos a todos, en particular a los que estuvieron desde la primer hora como nuestra diseñadora Josefina Franzani, los lectores y seguidores, muchos de los cuales nos seguirán aun desde algún lugar lejano, quienes ya no nos acompañan físicamente…Y los que sabemos que en silencio, de manera no tradicional como es la compañía de la radio o la imagen de la TV, nos eligen para informarse…Una veces con noticias agradables, y otras con las que nunca se quieren publicar pero son parte de la realidad…
15 años de www.ayacuchoaldia.com.ar millones de visitas, una alegría y un logro que compartimos “a diario” con todos, porque como nos gusta decir…El diario “de todos” sigue creciendo, y va por más…Con vuestro apoyo, el respaldo de todo un pueblo y cientos de ayacuchenses que nos siguen por todo el mundo…MUCHAS GRACIAS !!!!!
Sergio Loscalzo / Pablo Tusq – Co propietarios del diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar
Pasó otro año y……………suman 13, que solamente es un número, porque atrás de cada situación que desemboca en una noticia, no se tiene en cuenta ningún número, sólo importa la urgencia conque pueda ser publicada y que cada lector se pueda enterar lo más rápido posible………….creo que es la esencia de un medio que solamente es nexo entre noticia, urgente o no y del otro lado, el lector, actor infaltable en un medio de comunicaciones como lo es Ayacucho al Dia………….por eso nuestras más sinceras felicitaciones por otro año cumplido y el deseo masivo de los lectores para que siga el crecimiento de una página local que ya es necesaria para nuestra comunidad y para los cientos de lectores a lo ancho y a lo largo del mundo!!!!! Fuerte abrazo para Sergio, Pablo y equipo de redacción!!!!
Lidia Chaves – Felicidades!!!
Susana Varela – Feliz cumple!!!!!!!💪💪👏👏❤️❤️
Franco Catalano – Felicidades Pablo!
Graciela Goyeneche – Por muchos años más, felicidades!!!
Majo Catalano – Felicidades Pablo y Sergio!
Mabel Montenegro – Felicidades!!!!
Elsa Almiron – Felicidades Pablo y Sergio !!
Olgui Fontana – Éxitos, x muchos más amigo !!!
Dario Correa – Pablo.Sergio y familias felicidades por muchosss años más …!
Silvia Graciela Biasco – FELICIDADES y por muchos años más, buenas personas y mejores profesionales Salud por uds.. Pablo y Sergio….
Gustavo Taylor – Felicidades !!
Gabriel R Coria – Felicitaciones..!!
Sandra V. Altube – Felicitaciones!!! 👏👏👏
Maria Elena Landagaray – Felicidades !!! 🎂
María Elena Newton – Felicitaciones!!!!👏👏👏👏
Graciela Noemí Clérici – Feliz aniversario!!!
Rosa Coletta – Felicidades !!! Sigán así !!!
Susana Esteberena – Feliz Aniversario :!!!!!
Franco Catalano – Felicidades Pablo y Sergio!
Felicitaciones y muuuuchas gracias por permitirnos a los que nos fuimos fisicamente , estar sanamente informados de lo que pasa en Ayacucho. realmente es un medio qu e alegra reconforta acompaña el espíritu.
por muchos años mas
Cumpleaños nº14!!!!! Què bueno!!!! Que este camino que se han trazado, no termine nunca, para satisfacciòn de las inquietudes de miles de lectores que, a lo ancho y a lo largo de nuestro mundo siempre estàn a la espera de todo lo que ocurra en nuestra pequeña comunidad y en el resto de nuestro castigado planeta!!!!! Muy feliz cumple y que sea por muchìsimos màs!!!!!
Julieta Cristodulaksi – Feliz cumpleaños Ayacuchoaldia!!!!!
Gracias por mantenernos informados y estar siempre!!!!
Mariela Cirelli – Felicidades!! Por muchos años más!!
Romi Flaka Aneas – Feliz cumple x muchos años más
Norma Viceconti – Que bueno cumplir años que sigan creciendo si se puede les deseamos lo mejor Luis y norma poo 💖 bendiciones
Mariana Barrera – Feliz cumple!!!
Cristina Perez Mezquiriz – FELICIDADES!!!!!!!!!!
Felicidades por estos 14 años !!
Pero por sobre todas las cosas por el crecimiento laboral y empresarial que han tenido.
Es ahi donde se ve reflejado la vocacion que tienen por lo que hacen.
Les mando un abrazo para todo el equipo que hacen de Ayacucho al Dia .
FELICITACIONES !!!!!!!!!!!!!
Feliz aniversario y muchas gracias por brindar tan buena y completa información!!!!!!
Felices 15 años Ayacucho al Día.
Como dice la canción » ya que estamos de paso dejemos huellas bonitas».
Siempre resalto con el respeto,vocación periodística y ese carisma personal en cada nota o comentario que realizan.
A seguir dejando huellas.!!
Les mando un abrazo para todo este equipo.
Muchas felicidades muy feliz cumpleaños y gracias por siempre estar .Familia Landivar