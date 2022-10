Este mes Daniela Darcourt dará su primer concierto en un país de Centro América y no para

Daniela Darcourt regresa con la experiencia de más de una decena de escenarios y ciudades recorridos de la mano de un grande como Tito Nieves. Todo un mes en el que a la artista peruana pudo demostrar su talento y su música a un público internacional que ama la salsa, colgando con «Por fin juntos», varios sold out en los diversos teatros en los que se presentó. Luego de hacer sold out en Utah, Los Angeles y San Francisco, los tres últimos shows de la gira «Por fin juntos» por USA junto a Tito Nieves, Daniela Darcourt regresa al Perú para continuar su gira nacional, un recorrido que la llevara durante octubre a visitar Talara (8), Catacaos (9), Arequipa (15), Pisco (22) y Huaraz (31). Todo esto mientras prepara lo que será su primer show con orquesta completa en un país de Centro América cuyos detalles se darán a conocer en breve.Imparable,aniela Darcourt regresa con la experiencia de más de una decena de escenarios y ciudades recorridos de la mano de un grande como Tito Nieves. Todo un mes en el que a la artista peruana pudo demostrar su talento y su música a un público internacional que ama la salsa, colgando con «Por fin juntos», varios sold out en los diversos teatros en los que se presentó. Para Daniela Darcourt «la que más canta» como la llama Tito Nieves, quien se entrega en cada concierto de cuerpo y alma, regresa a casa con las maletas llenas de experiencia, anécdotas y mucha música que está pronta a entregar a todo el público peruano en cada uno de los conciertos ya programados. Un show en el que Daniela Darcourt interpreta los éxitos que la llevaron al primer lugar de la radio en nuestro país y pone sobre el escenario todo el ritmo «Te equivocaste conmigo», «No me lo creo» feat Tito Nieves y «Fuera» su más reciente lanzamiento. Todas canciones parte de su disco «Empezando otra vez». Incansable, Daniela Darcourt sigue trabajando cada día para cumplir sus metas y sueños, regalando buena música y llevando el nombre del Perú por todo lo alto en diversos escenarios. Rompiendo fronteras para convertirse en una artista internacional con raíces profundas en la tierra que la vio nacer. Sobre Daniela Darcourt: Nacida en Lima en abril de 1996, Daniela Darcourt es una de las artistas sudamericanas con mayor proyección. Dueña de una carrera que inició a los 8 años como parte de varios proyectos musicales, la interprete desarrolla una carrera como solista, dentro de la salsa, desde el 2018, año en el que estrenó su disco «Esa soy yo», que incluye 14 temas musicales grabados en República Dominicana bajo la tutela del productor Master Chris. De este disco sonó «Adiós Amor» y «Señor Mentira», tema que en la actualidad suma más de 53 millones de vistas en YouTube. En todo este tiempo, entre otros reconocimientos, Daniela Darcourt ha sido nominada a «Artista Revelación» y «Mejor Artista Sur» en la 4° edición de los Premios Heat de HTV; «Nueva Generación Femenina» de los Premios Juventud 2021, además de ser la artista número 1 en el CHART HOT 100 EN PERÚ, durante 2 años y 4 singles consecutivos. Daniela Darcourt ha colaborado con reconocidos interpretes locales e internacionales, entre ellos la agrupación de Puerto Rico, N’Klabe. En 2020, el maestro Tito Nieves invitó a la interprete a ser arte de su tema «Si Tú Te Atreves», tema que le está abriendo muchas puertas, a nivel internacional, a la joven cantante. En noviembre de 2021, Daniela Darcourt realizó dos conciertos sold aut en el Anfiteatro del Parque de Exposición de Lima denominados «El Reencuentro», evento del que se desprendieron dos discos en vivo. «El Reencuentro Vol. 1» y «El Reencuentro Vol. 2» y un espacial de televisión en horario prime time en señal abierta para todo el Perú. Daniela Darcourt ha sido coach en La Voz Perú en sus tres versiones durante el 2021, donde fue la entrenadora más joven del mundo del formato de TV y en 2022, ha vuelto a ser parte de dicho programa. El 25 de mayo Daniela estrenó su segundo disco de estudio «Empezando otra vez», producción del que se desprende el tema «No me lo creo» junto a Tito Nieves, con quién inicia en el mes de setiembre, su primera gira por teatros en Estados Unidos. SIGUE A DANIELA DARCOURT EN: Facebook: https://bit.ly/3lIgbzU Instagram: https://bit.ly/2JuSj5U Tik Tok: https://bit.ly/36EepLP YouTube: https://bit.ly/3mJj1Gd