Este domingo 19 a las 19, Vero Vargas te espera en librería «La Madriguera» – Av. Italia 2210, AYACUCHO

La propia escritora, hizo la invitación en redes sociales; «TE INVITO Junto a @libro_slamadriguera te espero este domingo 19/2 a la tardecita.

Mate, charla, un atardecer distinto que deseo compartir con quienes leen mis relatos e invitar a quienes no me conocen en este vicio de escribir.

Agradecer tu presencia es mi mayor intención pero también intercambiar opiniones, preguntas y respuestas.

La vida me ha traído hasta acá gracias a quienes me leen y yo no puedo hacer otra cosa mas que desear abrazarlos con mi corazón.

Leo para poder escribir.

Escribo para sanar pretendiendo simplemente que al leerme alguna emoción te atraviese.

Gracias!!!!!!

Porque escribir me permite decir lo que no puedo a través de la voz.

Y decir, te juro, me salvó la vida».