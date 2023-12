Este domingo 10 de Diciembre después de la asunción, la Coalición realizó un gran almuerzo

Este domingo 10 de Diciembre, después de la asunción de autoridades la Coalición Cívica realizaron un gran almuerzo en el Comité, conmemorando también los 40 años de democracia, del que participó un gran número de personas que colmaron sus instalaciones.

Eduardo Volonté sobre la gestión del ex-intendente «Tuco» Echeverría señaló; «Su gestión fue de puertas abiertas, de no usar los fondos públicos para las campañas, generar crecimiento en Ayacucho, la dignidad de los vecinos, la permanente búsqueda de integrar a los barrios con el centro, la auto construcción de las viviendas, llevar electrificación a la zona rural y el mejoramiento de caminos. Pero me voy a permitir hablar de su última etapa, cuando en 1999 tomó una decisión fundamental. No era un orador de excelencia, pero cuando lo tuvo que hacer lo hizo con solvencia y capacidad. Tenía una visión global de este bendito país, como el decía y creía, y cuando fue gobierno se apoyó en la juventud y les dio oportunidades, con la mano tendida para quién lo necesitara».

El profesor, escritor y ex-intendente Pablo Zubiaurre habló sobre el regreso a la democracia y los 40 años, sosteniendo; «Este contacto con la gente y un comité lleno como se ve en los últimos tiempos, me pone muy contento. Analizar los 40 años de democracia es difícil porque muchos nunca vivieron una dictadura, y el gran desafío de Alfonsín era ese mismo, 1983 y la recuperación de la democracia como dice Manes, era fundamental. Cómo sostenerla, era el desafío. El Radicalismo es el partido republicano por excelencia en nuestro país, y nunca dejó de tener esta esencia. Alfonsín fue eso, multiplicado por diez. La asunción de Milei, nos produce ansiedad, a mí no me gusta en lo más mínimo, pero el pueblo y la democracia así lo quiso y el triunfo fue legítimo, por lo que hoy somos parte de la oposición constructiva».

El intendente Emilio Cordonnier se refirió a los desafíos actuales de la democracia y el triunfo Electoral, afirmando; «Quiero decir que tengo 41 años y siempre viví en democracia, y esto es decir política y no politequería. Venimos hablando de dos propuestas, una muy distinta de otra, y por ello en las elecciones hubo resultados claros en favor de trabajar, educarse y estudiar, mientras que enfrente regalaban, regalaban y regalaban…Desde 2011 cuando arrancó Pablo, pude continuar y ojala venga otro que siga con este trabajo de equipo, con un montón de gente que pertenece a los partidos, y quienes no, pero nos acompañan. Tenemos derechos para cuidar, y asimismo responsabilidades y obligaciones. Invitamos a todos a participar, debatir ideas, sumarse. Agradezco a la UCR donde mi papá y mi abuelo fueron muy importantes para que este acá, y les pido un fuerte aplauso para el partido, que hoy está fuerte, transparente y con otras fuerzas que nos consolidaron como el camino correcto, en la búsqueda el Ayacucho que todos queremos, cuidando la democracia. Muchas gracias, felicidades».

N. de la R; fuente y fotos Emilio Quintana La 95.3