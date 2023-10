Especialista rauchense fue contratada por el Club Tigres de México

La especialista en neurociencia Daniela Fuentes, oriunda de Rauch, fue contratada para organizar el Area de Neurociencia del Club Tigres de México, uno de los más importantes de ese país.

Daniela Fuentes se ha desarrollado de gran manera en el área de las Neurociencias en los últimos años, convirtiéndose en Técnica en Neuropsicoeducación y Neuropsicoentrenamiento, Psicóloga Social diplomada en Neuropsicología Deportiva.

Esta especialista nacida en nuestra ciudad ha desarrollado su trabajo en diferentes deportes y con algunos deportistas que han logrado destacarse como el tenista Tomás Etcheverry, la jugadora de Hockey María José Granatto, la Selección Argentina de Fútbol con Síndrome de Down, e incluso tuvo la oportunidad de aplicar sus conocimientos en otros países como Chile, El Salvador, y México, donde ha llegado a ser asesora en neurociencias de la Selección Sub 23 de ese país.

Allí es donde, en los últimos días, surgió una oportunidad que la obliga a mudarse por un importante período de tiempo y a uno de los clubes de mayor relevancia de la CONCACAF, ya que ha sido contratada para organizar el área de Neurociencias del Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León de ese país.

«Yo vengo trabajando con distintos lugares de México desde hace varios años ya. Y entre los lugares y las experiencias que he tenido en general, dando cursos. Hace mucho tiempo que yo doy cursos y capacitaciones para distintas instituciones y para distintas entidades de México. Estuve dando clase, inclusive, en una universidad de México, siempre de manera virtual.» cuenta Daniela a punto ya de subir al avión que la traslada a la capital mexicana.

Daniela recuerda «Trabajé en 2020, 2021, todo el periodo de preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Trabajé con la Selección SU-23 de México, con el cuerpo técnico de esa selección. Yo seguí siempre en contacto con ellos, cuando estuvo ese mismo cuerpo técnico en Necaxa. Ahora, uno de los integrantes de ese cuerpo técnico está en Tigres UANL. En una de las conversaciones que tenemos habitualmente, me pregunta si yo podía tener una reunión con el cuerpo técnico de Tigres. Les entusiasmó mucho la posibilidad de trabajar, y ellos fueron los que empezaron a presionar a nivel institucional para que me contraten. Y surgió así todo bastante rápido.»

Sin dudas pesó el conocimiento que tiene con ese cuerpo técnico que trabaja con una Primera División donde se lucen los argentinos Nahuel Guzmán, Guido Pizarro y Nicolás Ibañez, los brasileños Samir Caetano y Rafael Carioca, el francés Andrés Gignac o los mexicanos Sebastián Fierro, Javier Aquino y Diego Lainez, integrantes de la Selección de ese país.

Incluso su tarea puede extenderse a otro plano «Nos conocemos con el cuerpo técnico de esa Selección Mayor de México. La semana próxima voy a tener una reunión con ellos, porque siempre seguimos en contacto.»

Fuentes tuvo experiencias en nuestro país con equipos de fútbol como San Martín de Burzaco -recientemente ascendido- y Fénix, pero ahora el compromiso es mayor «Esto de Tigre surgió así, me llamaron, me hicieron una propuesta y me encantó la posibilidad. Voy a ir a trabajar con los dos equipos de primera, porque también voy a trabajar con el femenino. Y la idea es armar el área de neurociencias aplicadas, el área de neuroentrenamiento para todo el club. Eso es parte del proyecto largo. Lo inmediato es ir a trabajar con la primera.»

Esto la obliga a reorganizar su vida «Acá doy clase en varios lugares. Algunos trabajos que son de neuroentrenamiento presenciales, no los voy a poder seguir. Pero el trabajo que estoy haciendo con las categorías, que son reuniones semanales con distintas categorías, las primeras entre otras y otras varias más en el club de Hockey Santa Bárbara. La idea es buscar la manera de seguir haciéndolas de manera virtual. La verdad que desvincularme de Santa Bárbara me costó, me cuesta bastante porque fue un lugar en el que me sentí muy bien, muy en mi casa, muy rápido.»

«Y después, bueno, los lugares donde doy clase, los que no son virtuales, sí, los tengo que dejar, obviamente. Así que bueno, sí, todo un poco en stand-by. Algunos de los lugares en los que estoy los va a seguir Pablo, que también es neuroentrenador, Pablo Trillo.» explica Daniela.

Una gran oportunidad, para una vecina de Rauch que trabajó mucho para especializarse y logró incluirse en un área de gran desarrollo en el deporte, donde espera abrir camino para poder destacarse.

