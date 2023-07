Enorme actuación de Daniel Camacho y Guillermo Moureu en el arranque del finde de APAC en Mardel

Las categorías más populares del zonal desembarcaron en el autódromo de la costa, con 80 unidades. Sábado vibrante con entrenamientos y clasificación. Destacadísimo trabajo de ‘Manu’ Macuso en “la feliz”, que registró doble pole position en la Clase A de APAC. En tanto que, Daniel Ginés Camacho y Guillermo Moureu (con el auto de Diego Maciel) se quedaron con lo mejor en la Clase B. Por su parte, el ‘Negro’ Alejandro Argumedo fue el más veloz en TC del Sudeste y Gustavo Tiede, en su retorno, se alzó con la pole en Turismo Sport 1850 Clase A. La divisional B, que corre su carrera especial, tuvo en Mauro Blanco en titulares y Lucas Cáceres (con el auto de Ariel Tozzi) en invitados, a sus referencias.

Jornada fría pero con sol en el autódromo ‘Ciudad de Mar del Plata’. Después de casi un año y medio, las especialidades que componen el Zonal Mar y Sierras volvieron a acelerar en un trazado de asfalto.

Allí, el “Pibe” de Tandil, Emanuel Macuso volvió a ratificar lo bien que le cae el trazado de AMAD y se quedó con lo mejor en ambas tandas clasificatorias de la potente Clase A de APAC. En titulares, aventajó por más de ocho décimas al múltiple campeón Diego José Castañino, y a Pablo Buduba por casi en segundo. El piloto de Rauch, por su parte, fue el escolta de ‘Manu’ entre los invitados.

En la Clase B, el ayacuchense Daniel Ginés Camacho puso bien arriba la Dodge motorizada por Martín Casanovas y se adueñó de una merecida pole position, mientras que el ‘Tano’ Moureu con el “400” de Diego Maciel, hizo el “uno” entre los invitados.

En TC del Sudeste, ‘Ale’ Argumedo volvió a ser implacable, registrando un tiempo de 1’16″080. 1″515 más rápido que el retornado Leo Beain que clasificó segundo. Gustavo Tiede, Cristian Di Stéfano y Luciano Paraje marcaron territorio como locales y comandaron el pleito clasificatorio del Turismo Sport 1850 Clase A. En la B, Mauro Boris Blanco hizo la pole entre los titulares y Lucas Cáceres en invitados.

Ochenta máquinas le dan marco al GP Jorge Macuso e Hijos Contratista Rural (Napaleofú), que mañana (domingo) tendrá toda la acción de carreras en Mar del Plata.

Clasificaciones

APAC A (Titulares)

1 MACUSO EMANUEL 1:18.485

2 CASTAÑINO DIEGO 1:19.303

3 BUDUBA PABLO 1:19.436

4 LARROUDE JOSE 1:19.655

5 CASTAÑINO MATIAS 1:19.888

6 ELGABAD S. – CARAM L. 1:20.469

7 WALTER J. – WALTER O. 1:21.711

8 ALVAREZ M. – VALLO C. 1:22.382

9 BIBBO ADRIAN 1:22.872

10 ISLAS FRANCO st

APAC A (Invitados)

1 MACUSO EMANUEL 1:17.846

2 BUDUBA PABLO 1:18.535

3 LARROUDE JOSE 1:19.273

4 CASTAÑINO MATIAS 1:19.480

5 CASTAÑINO DIEGO 1:19.504

6 ELGABAD S. – CARAM L. 1:19.815

7 ALVAREZ M. – VALLO C. 1:20.609

8 WALTER J. – WALTER O. 1:22.000

9 BIBBO ADRIAN 1:22.875

APAC B (Titulares)

1 CAMACHO D. – DURUTOVICH O. 1:20.929

2 MACIEL D. – MOUREU G. 1:21.045

3 GUSMEROLI A. – GUSMEROLI M. 1:21.199

4 GONZALEZ M. – VARGAS A. 1:21.580

5 BERTOGLIO O. – ARIAS C. 1:21.723

6 GRANERO J. – MUÑOZ M. 1:22.401

7 YAÑEZ C. – FRUCTUOSO E. 1:22.573

8 VENANCIO G. – VENANCIO M. 1:22.834

9 DIAZ A. – DIAZ A. 1:22.850

10 RODRIGUEZ P. RODRIGUEZ S. 1:23.093

11 ETCHANCHU G. – CASTEJON F. 1:23.470

12 AGUILERA J. – HERNANDO A. 1:23.492

13 SERRANO J. – ZUBIGARAY M. 1:24.155

14 PAYO F. – BUDUBA C. 1:37.715

APAC B (Invitados)

1 MACIEL D. – MOREAU G. 1:21.240

2 BERTOGLIO O. – ARIAS C. 1:21.664

3 RODRIGUEZ P. RODRIGUEZ S. 1:22.588

4 YAÑEZ C. – FRUCTUOSO E. 1:22.951

5 PAYO F. – BUDUBA C. 1:22.989

6 GRANERO J. – MUÑOZ M. 1:23.321

7 GUSMEROLI A. – GUSMEROLI M. 1:23.595

8 VENANCIO G. – VENANCIO M. 1:23.964

9 AGUILERA J. – HERNANDO A. 1:24.994

10 ETCHANCHU G. – CASTEJON F. 1:25.430

11 SERRANO J. – ZUBIGARAY M. 1:29.046

12 DIAZ A. – DIAZ A. 1:29.515

13 GONZALEZ M. – VARGAS A. 1:30.049

14 CAMACHO D. – DURUTOVICH O. st

TC DEL SUDESTE

1 ARGUMEDO ALEJANDRO 1:16.080

2 BEAIN LEONARDO 1:17.595

3 KITTLER JAVIER 1:18.108

4 BASUALDO DIEGO 1:18.355

5 RUIZ RAUL 1:18.928

6 GOICOECHEA LEONARDO 1:19.168

7 FLORES GASTON 1:21.463

8 RODRIGUEZ FACUNDO 1:21.981

9 CAMACHO PABLO 1:22.928

10 DURUTOVICH J. 1:24.405

11 MIRABALL CLAUDIO st

TURISMO SPORT 1850 A

1 TIEDE GUSTAVO 1:19.846

2 DI STEFANO CRISTIAN 1:21.108

3 PARAJE LUCIANO 1:21.362

4 ARRIBAS MARIANO 1:22.087

5 ITURRALDE CHRISTIAN 1:22.405

6 URRIZAGA NICOLAS 1:22.619

7 PIZZORNO GUILLERMO 1:23.217

8 DIEZ HERNAN 1:23.307

9 LAURENZ DARIO 1:23.515

10 PINEDA CHRISTIAN 1:23.673

11 OCHOA FRANCISCO 1:23.936

12 GONZALEZ JUAN MARCOS 1:24.627

13 BARRENA RICARDO 1:25.544

14 GARMENDIA JUAN 1:25.981

15 DURUTOVICH JAZMIN 1:31.516

16 TORRES ADRIAN

17 LOPEZ ROBERTO

TURISMO SPORT 1850 B (Titulares)

1 BLANCO MAURO 1:24.623

2 BUNTJER C. – ESPOSITO D. 1:25.213

3 TOZZI J. – SELVAGIO C. 1:25.443

4 TOZZI A. – CACERES L. 1:26.162

5 BELTRAN M. – CORTEJARENA A. 1:26.180

6 FERNANDEZ N. – GONZALEZ F. 1:26.442

7 LOPEZ MADINA P. – MORON F. 1:26.859

8 LOPEZ J. – PALOZZO H. 1:27.267

9 YAÑEZ F. – MAXIMO S. 1:27.415

10 BELTRAN R. – GARCIA J. C. 1:28.027

11 MOREL C. FEROLA R. 1:28.417

12 BARBERON G. – MORON M. 1:28.997

13 FEROLA G. – FEROLA R. 1:29.490

14 PONCE A. – CASANOVAS M. 1:29.676

15 ACEVEDO GABRIEL 1:29.745

16 BAUER A. – BAUER J. 1:31.399

17 ANDUJAR N. – RAMOS J. 1:31.640

18 EMANUELE M. – CARMONA R. 1:32.037

19 FRANCHESQUETTI M. 1:32.270

20 AREVALO J. – SHORT C. 1:32.350

21 FERNANDEZ O. – QUIROGA P. 1:32.609

22 TERUELO FRANCISCO 1:35.218

23 RISSO D. – RISSO R. 1:38.266

24 GRAMAJO M. – FERRARA W. 1:38.809

25 FERRAGGINE S. – JUAREZ A. 1:39.829

26 OLIVERA J. – MACERATTA P. 1:42.072

27 VALIENTE R. URRUTIA J.M.

TURISMO SPORT 1850 B (Invitados)

1 TOZZI A. – CACERES L. 01:23.622

2 TOZZI J. – SELVAGIO C. 01:23.982

3 LOPEZ MADINA P. – MORON F. 01:24.119

4 LOPEZ J. – PALOZZO H. 01:25.629

5 BARBERON G. – MORON M. 01:25.721

6 FERNANDEZ O. – QUIROGA P. 01:26.221

7 BUNTJER C. – ESPOSITO D. 01:27.637

8 FERNANDEZ N. – GONZALEZ F. 01:27.749

9 MOREL C. FEROLA R. 01:28.833

10 OLIVERA J. – MACERATTA P. 01:28.904

11 FEROLA G. – FEROLA R. 01:31.136

12 AREVALO J. – SHORT C. 01:31.277

13 BELTRAN R. – GARCIA J. C. 01:34.226

14 FERRAGGINE S. – JUAREZ A. 01:34.820

15 BAUER A. – BAUER J. 01:35.050

16 EMANUELE M. – CARMONA R. 01:35.939

17 BELTRAN M. – CORTEJARENA A. 01:36.674

18 GRAMAJO M. – FERRARA W. 01:45.717

19 RISSO D. – RISSO R. 01:47.196

20 ANDUJAR N. – RAMOS J. 01:48.061

En vivo por streaming

APAC, TCS y Turismo Sport 1850 serán emitidas en vivo por streaming. Este domingo 16 de julio desde las 12 hs, el equipo Vértigo Motorsport junto a Acelerando a Fondo y Vivo Streaming Mar del Plata, transmitirán el cuarto capítulo de las categorías de la FRAD Mar y Sierras en el trazado de la costa. Todas las alternativas a través del Canal de YouTube de Vértigo Motorsport y canales locales de la región.