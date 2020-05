“En un 90 por ciento no arrancamos” – Tartúferi anticipó que es poco probable que haya Promo y Monomarca 1100

El presidente de la Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste (APPS) Diego Tartúferi anticipó que es poco probable el inicio del campeonato 2020 de la “Promo” y la Monomarca 1100, más allá que el parque automotor hoy llega a casi 70 pilotos. La apertura iba a ocurrir el 22 de marzo pasado en el circuito “La Bota” del Club Estudiantes pero una semana antes del intendente Ezequiel Galli había desechado la posibilidad de cualquier evento deportivo o cultural en la ciudad por causa de la pandemia del coronavirus.

Dos meses después del aislamiento social, obligatorio y preventivo aplicado por el presidente de la Nación Alberto Fernández lo único que podría llegar a ocurrir sería alguna prueba en el Autódromo Hermanos Emiliozzi si se aprueba el protocolo presentado por las autoridades del AMCO.

“Iba a ser nuestro mejor año porque ya estaban terminados cuarenta autos de la Monomarca y veintiocho de la Promocional, pero hoy la situación económica es tan compleja que los pilotos tienen otras prioridades. Además, los clubes anticiparon que sin público no organizan ninguna competencia del zonal, algo que recién podría ocurrir en septiembre u octubre. San Cayetano, Tres Arroyos, el Club Estudiantes y el AMCO tendrían que cobrar los gastos a los pilotos y eso hoy es imposible. Además, sólo el autódromo Hermanos Emiliozzi podría llegar a cumplir con el protocolo de sanidad para tener un auto cada treinta metros en el playón, pero sin la venta de entradas no es posible”, aclaró Tartúferi.

La realidad hoy es que “en un 90 por ciento no arrancamos, tendría que haber un giro importante que no va a suceder. El parque automotor lo tenemos, pero el piloto no dispone del dinero más allá de la primera carrera que tampoco sabemos cuándo podría ser. Hoy por hoy las empresas no pueden invertir en el automovilismo. Creo que sólo se podrían hacer pruebas y arrancar en febrero del año que viene”, concluyó.

N. de la R; Texto Javier Torres – El Popular.