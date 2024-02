En la TV abierta – La joven rauchense que hizo tragos y bailó

Abi Rott es el nombre artístico de una joven rauchense que se ganó un lugar durante la temporada de «Bailando por un sueño» que finalizó esta semana.

Con su simpatía y buena presencia, la «bartender» del programa que llevó la atención de miles de televidentes bajo la conducción de Marcelo Tinelli protagonizó lindos y divertidos momentos y se ganó el afecto de compañeros y también de televidentes.

Detrás de la barra, Abi -nombre artístico elegido por la joven Leonela Krauel- servía tragos de diferente tipo tanto a bailarines como al propio conductor, aún cuando el gin era el trago principal de la casa.

En Rauch ya habíamos conocido su simpatía y su trabajo como modelo en diferentes eventos pero, hace algunos años, decidió viajar a Buenos Aires para perseguir su sueño de destacarse en el mundo del espectáculo.

En el programa televisivo de «América» logró celebridad, en especial cuando Tinelli intentaba «buscar algún tipo de cercanía» con el ex futbolista Brian Sarmiento, pero luego tomó parte incluso de coreografías e incluso con el propio Sarmiento improvisaron pasos de bachata en la pista.

El cierre del ciclo la encontró llena de satisfacción «Estoy feliz de haber llegado al final del programa. Los que me conocen saben que esa propuesta laboral la había rechazado, al principio no quería saber nada. Finalmente, me enamoré de mi trabajo, lindas amistades, buenos compañeros. Ya veremos si se retoma el programa no. Aún no está confirmado si arranca en junio o más adelante.» expresó la joven en sus redes sociales.

Y se dirigió a sus seguidores, que han crecido de gran manera tras esta etapa «Estoy muy agradecida por todo el amor. Si no hubiese sido por ustedes, yo habría salido hace rato de ahí. Gracias a que me quedé, valió la pena y salí fuerte.»

Entre otras cosas, Abi incursionó en el canto con la grabación de un tema de cumbia que está incursionando en las plataformas.

Pronto vendrán otras propuestas y otros caminos que, con el tesón de siempre, Leonela (Abi o Miss Boulevardier) sabrá enfrentar.

