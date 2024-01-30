En «Autos Oscar» tenemos este Fiat Cronos para vos, 1.3 Gse Drive Pack Plus 2023 – 0 km

Fiat Cronos para vos, 1.3 Gse Drive Pack Plus 2023 – 0 km
DOBLE AIRBAG FRONTAL – ABS+EBD – CONTROL DE TRACCION – CONTROL DE ESTABILIDAD – ALARMA PERIMETRAL – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASERO – ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE – SISTEMA DE PRESION DE NEUMATICOS – VOLANTE MULTIFUNCION – PANTALLA TACTIL DE 7″ – CAMARA DE ESTACIONAMIENTO TRASERO – CLIMATIZADOR AUTOMATICO – COMPUTADORA DE ABORDO – CIERRE CENTRALIZADO – ESPEJOS ELECTRICOS – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA –
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS – LLANTAS DE ALEACION R15
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