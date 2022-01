EMIL, La Causa logró más de un millón de reproducciones de su nuevo tema junto a Ir Sais, «Así no Vale»

Natural de Bonaire, Ir Sais es el interprete del éxito global, «Dream Girl» junto a Rauw Alejandro, tema que ya supera los 200 millones de reproducciones en YouTube.

«Así no Vale» es parte de un Mix Tape, que EMIL estrenará pronto en todas las plataformas de música.

«Así no Vale», marca un paso importante más en la carrera de EMIL, luego del éxito obtenido por los temas de su EP EMIL y los sencillo Cócteles (Laureles) y «Vaso Roto».

Con Cócteles (Laureles), EMIL logró llegar al TOP 5 de radios en Ecuador, Chile y Bolivia.

Con «Vaso Roto» junto a Kapla & Miky, EMIL ya supera los 7 millones de reproducciones en YouTube.



Compuesto por el reconocido compositor peruano Patrick Romantik, Ir Sais, Emil y el Colectivo Bo Music (Kenedi, Fissher y Kannel), esta canción nació cuando Patrick e Ir Sais se juntaron en Estados Unidos para colaborar.

Con una primera base de la pista que mezcla cumbia, kizomba y géneros urbanos, Ir Sais y su equipo iniciaron una búsqueda de un artista latino con potencial para sumarlo a «Así no Vale», llegando a EMIL, quien junto al talento Bo Music Hub, en Medellín, terminaron de componer la letra y darle forma a la canción. ¿El resultado? Un tema fresco, lleno de sabor y ritmo listo para mover al público al son de la playa, el calor y el amor.

Producido por el mismo Ir Sais, «Así no Vale» cuenta con un video rodado en Cartagena ciudad emblemática de Colombia, llena de atardeceres, paisajes y una arquitectura colonial que transmiten la idea central de la canción que transmite en imágenes el ritmo y el baile que aceleran el corazón y hacen de este sitio un lugar único para el romance al vaivén del mar.

«Así no Vale» llega a la carrera de EMIL como parte de lo que será su próximo Mix Tape, luego del éxito obtenido con su EP, producción que, suma más de 20 millones de reproducciones solo en YouTube y los sencillo Cócteles y «Vaso Roto» -junto a Kapla & Miky-, tema que en este momento ocupa el primer lugar de la radio en Bolivia.

EMIL inicia así este 2022, un año que estará marcado por mucha música y trabajo para el artista peruano.

ACERCA DE EMIL

Rene Emilio Jaime Guevara, mejor conocido artísticamente como EMIL, nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero a los dos años de edad viaja con su familia a la ciudad de Lima, Perú, donde ha vivido con sus padres, sus 2 hermanas mayores y su hermano menor.

Desde pequeño ha sido un aficionado de la música, alternando con deportes como artes marciales: muay thai y krav magá, además de boxing, fútbol, wakeboard, motocross, entre otros. Sin embargo, la música siempre ha sido la gran protagonista en la vida de EMIL.

En 2015 comenzó oficialmente su carrera como cantante, haciendo parte de la agrupación de cuatro integrantes llamada 4ME (four me). Después de este proyecto se lanzó en 2017 como solista y en el 2021 hace su relanzamiento con su proyecto EMIL para lograr su sueño de convertirse en el líder del género urbano del Perú, motivo por el cual se fue del país, tomando desde octubre de 2020 a Medellín, Colombia como su nueva casa, la capital mundial del género urbano.

La comunidad del artista sigue en aumento, con más de un millón quinientos mil seguidores en sus redes sociales, EMIL se proyecta cercano, fresco y natural, sin muchos protocolos o actuaciones en el momento de comunicarse. No es de largos discursos, pues su objetivo es conectar, haciendo uso del lenguaje corporal, como una herramienta para darle fuerza a su comunicación. A través de sus redes sociales transmite motivación, valentía y disciplina, inspirando a su comunidad convencido de que los esfuerzos traen grandes recompensas y por eso jamás se rinde. Por otro lado, la creatividad para Emil no tiene límites, crear y hacer posible lo que imagina hace parte de su mensaje como artista.

→ En años anteriores, Emil ha ganado popularidad por haber participado desde muy joven en los programas de telerrealidad más conocidos en Perú como: Esto Guerra Teens, Esto ES Guerra, Combate y el Gran Show.



ACERCA DE IR SAIS

Ir Sais es el nombre artístico de Irgwin Placido Sluis, quien nació en la isla de Bonaire que forma parte de las Antillas Neerlandesas. Su padre falleció cuando Irgwin apenas tenía un año. A los 11 años, empezó a tocar batería con latas de aluminio. Con una formación musical íntegramente autodidacta, Ir Sais ahora domina muchos instrumentos al igual que la producción.

Después de probar el éxito con varias bandas populares de Bonaire, se fue a radicar en Holanda en el 2008, emprendiendo una exitosa carrera en solitario donde mezcla el pop con el ritmo caribeño de zouk. En el 2018, su canción «Dream Girl» fue descubierta por el remixer francés Djly Prod, quien la compartió con sus seguidores, ayudándole a que se volviera viral en conjunto con el #DreamGirlChallenge que dio aún más impulso no solamente a la canción sino también a la plataforma TikTok que en ese entonces era relativamente desconocida. Ir Sais grabó esta canción y mucho de su material en el idioma Papiamentu, el lenguaje de Bonaire que tiene raíces en el portugués, el español, y el holandés al igual que idiomas africanos.

