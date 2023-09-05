El viernes 15 de septiembre se entregarán títulos de FINes

5 septiembre, 2023 Redacción destacados, Locales, locales DIA 0

El venidero viernes 15 de septiembre será una fecha muy especial para los muchos estudiantes de Fines que recibirán su ansiado título. El acto se concretará en el SUM de la Escuela Técnica a las 16 horas. A continuación, todos los estudiantes que estarán recibiendo su título:

CEPEDA DAIANA

JAIME GONZALO

VIDELA MARIA

ALVAREZ AMALIA

VOLANTIN SOL

GELPI JONATHAN

VALLEJOS ROCIO

AGUIRRE DAIANA

DIAZ YAMILA

CALDREN NANCY

CALDREN VIRGNIA

PALAS MARIA

TURON MANUEL

GARCIA DARIO

ACUÑA KEVIN

ARRAYAGO CORA MARIA

RICO AGUSTIN

HUENELAF ANDREA

TORRES VANINA

FORNILLO AIME

COGNINI MARIA SUSANA

DE LA LLANA LEONARDO

JAIME MARIA

BARRUTIA ROSA

ALMIRON MICAELA

MASELLO CANDELARIA

CASCO FRANCO

ARATA JOHANA

BUGALLO JORGE ANDRES

GONZALEZ ELIZABETH

ZUNDA MARCOS

MIÑO ALFREDO DANIEL

TRABELLA MARTA

ARRAYAGO SILVINA

MASTOY NANCY

URRA RODRIGUEZ MARTIN

SOSA CINTIA

LEDESMA FATIMA

FLORES DAIANA

BORELLI TERESITA

TRABELLA SERGIO

DENARO PABLO

ECHEVERRIA RENATA

GIACCHINO EVANGELINA

MOREL GRACIELA

BOGADO UBALDO

DIAZ MARINA

CALDREN MARISA

FILIPPI BELEN

SOSA JUAN JOSE

DI SABATO LILIANA

NAJURIETA CARLA

GARCIA ADRIANA

ARANDA NATALIA

GONZALEZ VALERIA

VIERE IVAN

SCERBO RAMIRO

CONTINO LUCAS

RAMOS DE OLIVERA CESAR

ALMIRON CAROLINA

GARCIA ADRIANA

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