El viernes 15 de septiembre se entregarán títulos de FINes

El venidero viernes 15 de septiembre será una fecha muy especial para los muchos estudiantes de Fines que recibirán su ansiado título. El acto se concretará en el SUM de la Escuela Técnica a las 16 horas. A continuación, todos los estudiantes que estarán recibiendo su título:
CEPEDA DAIANA
JAIME GONZALO
VIDELA MARIA
ALVAREZ AMALIA
VOLANTIN SOL
GELPI JONATHAN
VALLEJOS ROCIO
AGUIRRE DAIANA
DIAZ YAMILA
CALDREN NANCY
CALDREN VIRGNIA
PALAS MARIA
TURON MANUEL
GARCIA DARIO
ACUÑA KEVIN
ARRAYAGO CORA MARIA
RICO AGUSTIN
HUENELAF ANDREA
TORRES VANINA
FORNILLO AIME
COGNINI MARIA SUSANA
DE LA LLANA LEONARDO
JAIME MARIA
BARRUTIA ROSA
ALMIRON MICAELA
MASELLO CANDELARIA
CASCO FRANCO
ARATA JOHANA
BUGALLO JORGE ANDRES
GONZALEZ ELIZABETH
ZUNDA MARCOS
MIÑO ALFREDO DANIEL
TRABELLA MARTA
ARRAYAGO SILVINA
MASTOY NANCY
URRA RODRIGUEZ MARTIN
SOSA CINTIA
LEDESMA FATIMA
FLORES DAIANA
BORELLI TERESITA
TRABELLA SERGIO
DENARO PABLO
ECHEVERRIA RENATA
GIACCHINO EVANGELINA
MOREL GRACIELA
BOGADO UBALDO
DIAZ MARINA
CALDREN MARISA
FILIPPI BELEN
SOSA JUAN JOSE
DI SABATO LILIANA
NAJURIETA CARLA
GARCIA ADRIANA
ARANDA NATALIA
GONZALEZ VALERIA
VIERE IVAN
SCERBO RAMIRO
CONTINO LUCAS
RAMOS DE OLIVERA CESAR
ALMIRON CAROLINA
GARCIA ADRIANA
Comentarios