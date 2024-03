El Rally de Ayacucho se correrá los días 19, 20 y 21 de Abril – En el inicio del calendario 2024

El objetivo es no coincidir con otros eventos programados en la ciudad y garantizar la totalidad de las plazas hoteleras, como también contar con el 100% de los servicios necesarios para llevar a cabo una eficiente organización.

Además, atendemos la inquietud recibida en los últimos días por parte de varios pilotos y responsables de equipos, expresando no poder estar presentes para esa fecha, algunos por no contar con el tiempo necesario para reparar sus vehículos, tras las roturas sufridas en la carrera coronación llevada a cabo días pasados en General Madariaga, y otros que están construyendo nuevas unidades y no cuentan con el tiempo óptimo para completar las tareas en ese plazo, por lo que esta postergación le otorgará un margen mayor para estar presentes e iniciar el calendario deportivo 2024.