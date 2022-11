El presidente de CARBAP Horacio Salaberry en Ayacucho; «Hay que generar políticas que activen, no que desactiven al sector agropecuario»

Consultado por los medios en ronda de prensa, Salaberry señaló que vienen haciendo una serie de actividades en el marco de los 140 de la institución, como «Una visión introspectiva nuestra, el simposio sanidad en Bolívar, un simposio de caminos en Benito Juárez y hace 15 días la Jornada Ambiental en Trenque Lauquen», compartiendo con cada ciudad que fue fundadora de CARBAP todos los temas que nos preocupan y en los que estamos trabajando.

Con respecto a la sequía que nos aqueja, sostuvo «Este viernes a las 15 nos juntaremos con el Gobernador Kicillof, que nos convocó a una reunión. Tenemos calor de día y mucho frío de noche, por lo que se ha visto perjudicada la cebada y el trigo, mientras que en otros sectores impactó fuertemente la falta de pasto, no hay pasto natural y los insumos han subido». En este sentido, afirmó que hemos estado pensando en articular una estrategia de financiamiento, como lo es el anticipo de ganancias por ejemplo, y de que manera se puede conseguir un apoyo. De Suipacha se está comprando en Córdoba. En Brandsen se está comprando en Santiago del Estero, por lo que pensamos que debemos ir generando comisiones o grupos para manejar información de donde hay y poder adquirirlo».

En otro orden, Salaberry se refirió al anticipo de ganancias; «Esto complica financieramente. La carne a bajado entre un 15 0 20% pero no en las carnicerías, y no es que la diferencia se la quede el productor, sino que es por el proceso inflacionario que vivimos. Seguimos prohibiendo la exportación de la vaca C, que aliviaría la situación actual, esto rompió el mercado ya que la venta de las vacas salidas del tambo. Lo digo con experiencia porque es mí caso. Hay que sacar las restricciones y más aún en este contexto».

Asimismo, el presidente de CARBAP se refirió a la relación campo – gobierno, y consultado si las diferencias son por «la mala onda que existe entre ambos» indicó; «Yo creo que hay una mezcla de ideología también en esto. Muchas veces este gobierno se habla a sí mismo, es para los propios no para todos en general. Las presiones internas o partidarias o los deja intervenir, que haya un buen vinculo. Con la Provincia en cambio, los temas provinciales se trabajan, tenemos una agenda con el Ministro Rodríguez, ahora cuando se abordan los temas nacionales, no participan los gobernadores, y se dice…Ese es un tema de Nación. Cuando falta el dinero, piensan en la caja, priorizan recaudar que producir».

Por otro lado, el dirigente agropecuario se refirió a las retenciones, dólar soja y combustibles; «La producción se anima sacando presión tributaria, y se los digo como contador que soy. El impuesto es injusto, pago sobre lo que gano, no sobre lo que vendo o vale mi producto. El dólar soja, fue una medida macroeconómica, no para los productores y así lograr recomponer en 8.000 millones el Banco Central. En cuanto al combustible, fe inconcebible lo que ocurrió. Fue producto de un proyecto que presentó el Diputado Nacional Máximo Kirchnner, que hizo perder millones, que faltará el combustible, y cuando al mundo ante la confrontación de Rusia y Ucrania se necesitan básicamente energía y alimentos. Tenemos energía y la tenemos enterrada. De alimentos la posibilidad, pero para al mundo tenemos que ser creíbles, y generar una política que active no una que desactive al sector agropecuario.»

Finalmente, con referencia a lo realizado en trenque Lauquén sobre el «Medio Ambiente», manifestó; «Si alguien preocupado por el tema somos nosotros, que vivos dentro, vivimos con y del medio ambiente. Hay que ocuparse desde el punto de vista científico. No en una charla de café. Hay que ser sustentables sí, pero hay que producir. Argentina tiene un axioma perverso. Lo que no puedo controlar, lo prohíbo. Pero para hacerlo, hay que elaborar leyes con pensamiento científico, que se puede y que no. Una ley que diga lo que se hace y lo que no. A veces, te cruzas de un distrito que tiene un ordenanza distinta al de al lado, tenemos que tener el mismo criterio para saber que se debe hacer».