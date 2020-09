El Municipio presentó el Programa de Apoyo Educativo en sedes barriales

En la mañana de hoy miércoles 2, el Municipio lanzó el Programa de Apoyo Educativo, en donde desde este jueves 3 se brindarán clases de apoyo en las sedes barriales. “Veníamos evaluando esta propuesta, siempre con la prioridad de tener controlada la situación de coronavirus, y nos parece que hoy la situación nos permite y es por eso que empezaremos mañana. Es una propuesta de apoyo educativo para chicos de Primaria aunque también podría alcanzar a chicos de Secundaria como de educación especial” señaló el Intendente Emilio Cordonnier en conferencia de prensa.

Sobre los lugares, Cordonnier apuntó que “Habilitaremos las juntas vecinales. Hay 12 barrios que tienen sede y en otros 3 barrios, contamos con el apoyo de la Sociedad Italiana para los chicos del barrio Terminal, el barrio Tropezón en el Centro Cultural y Villa Alem en la casa de la familia Esteberena”, explicó

Acerca de la metodología, remarcó que “Serán 6 horas por día, con turnos de una hora y con cantidad reducida de 6 alumnos para que los chicos puedan ir a hacer sus tareas, tanto las que le asignen las maestras como las que les dan en las escuelas” agregó.

A su vez, agregó que “Es retomar el vínculo con la educación. Sabemos que en las escuelas en todo sentido, estaban trabajando muchísimo para que los chicos tengan sus tareas y queremos desde el municipio complementar ese trabajo, para ayudar a los chicos y a los padres que muchas veces no pueden ayudarlos, porque no tiene los medios o porque no pueden o porque están trabajando. Es un aporte más” añadió.

Sorbe el protocolo de seguridad, el Intendente añadió que “serán turnos de una hora, 6 horas por día en cada una de las 15 sedes, en grupos de 6 chicos, aplicando los mismos protocolos que por ejemplo se utilizan en un restaurante. Habrá alcohol en gel, cubrebocas, y al lado de la maestra de apoyo, habrá personal de limpieza, las 6 horas”.

“Los horarios serán de 9 a 12 y de 15 a 18 desde mañana jueves 3 de Septiembre. Después cada sede podrá elegir el horario en base a la inscripción. Se podrán anotar en cualquier momento en el inicio de cada turno en tanto que la inscripción estará abierta hasta fin de año y de ser necesario seguirá el año que viene. Ojalá la escuela vuelva pronto” acotó el titular del Ejecutivo.

Por último, Cordonnier subrayó que “A esta propuesta se le sumarían actividades deportivas, culturales, educativas, de museo y turismo, y es por eso que me acompañan Fabiana Rocca (Dirección de Diversidad), Víctor González (Cultura), Ramiro Zubiaurre (Museo y Turismo), Juan Pablo Vicente (Deportes), Hernán Naveyra (Jefe de Gabinete), Roberto Ortino (Relaciones Institucionales) y Mariana Acosta (Educación)”.

También sostuvo que la propuesta continuará en la zona rural, en tanto que en cada sede barrial habrá material didáctico como conexión a internet y una computadora para la docente.

Foto: Emilio Quintana