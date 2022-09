El fin de semana pasado los alumnos de hockey Tiro Federal visitaron al Club Boca de Rauch, donde se dio la primer fecha de la segunda parte del año de la Liga Azuleña de hockey en la cual este club participa.

Este sábado 3/09 estarán jugando en nuestro club recibiendo al Club Unión de Azul, comenzando con los partidos a las 10 hs. Participan las categorías sub 12, sub 14 y sub 16. Están invitados…