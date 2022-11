El fixture de Argentina en la fase inicial y el posible camino a la definición mundialista

El equipo albiceleste se estrenará en la Copa del Mundo 2022 en Qatar el próximo martes 22 de noviembre, desde las 7 de la mañana, hora argentina. En principio es el único día en el que le toca el primer turno de la jornada.

Desde el 1° de abril, cuando se sorteó el Mundial Qatar 2022, la selección argentina de Lionel Scaloni tachó tres días en el calendario en lo que no pensará en nada más que los partidos de la primera etapa que debe disputar.

En caso de superar la instancia inicial, el conjunto nacional tendrá un cronograma dependiendo de si logró el primer o segundo puesto en el grupo C. El primero de sus encuentros, el del debut, la albiceleste lo disputará el martes 22 de noviembre a las 7 (hora argentina) el estadio Lusail.

El siguiente será en el mismo recinto pero el sábado 26 de noviembre a las 16 mientras que para el último, el miércoles 30 de noviembre, se mudará al estadio 974 y está programado para las 16. Teniendo en cuenta las seis horas de diferencia horaria, jugará un cotejo en la tarde qatarí y otros dos en la noche.

Fixture de la selección argentina en el grupo C

-Martes 22 de noviembre a las 7 vs. Arabia Saudita.

-Sábado 26 de noviembre a las 16 vs. México.

-Miércoles 30 de noviembre a las 16 vs. Polonia.

Si la Argentina se ubica en el primero o segundo puesto de la tabla de posiciones de su zona, avanzará a octavos de final y se cruzará contra rivales del grupo D en el que están Francia, Dinamarca, Túnez y Australia.

Si accede como el mejor de su zona, las fechas serían:

-Octavos de final – sábado 3 de diciembre a las 16.

-Cuartos de final – viernes 9 de diciembre a las 16.

-Semifinal – martes 13 de diciembre a las 16.

-Tercer y cuarto puesto – sábado 17 de diciembre a las 12.

-Final – domingo 18 de diciembre a las 12.

Si avanza de ronda en el segundo lugar, las fechas serían:

-Octavos de final – domingo 4 de diciembre a las 12.

-Cuartos de final – sábado 10 de diciembre a las 16.

-Semifinal – miércoles 14 de diciembre a las 16.

-Tercer y cuarto puesto – sábado 17 de diciembre a las 12.

-Final – domingo 18 de diciembre a las 12.

El 16 de noviembre, ya con el plantel definido, la Argentina tendrá un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, desde las 12.30 (hora argentina) en el Estadio Mohamed Bin Zayed de Abu Dabi como parte de un acuerdo comercial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con su par del emirato.

El elenco asiático se ubica en el 70° puesto del ranking de la FIFA. En las Eliminatorias quedó en el tercer puesto del grupo A por detrás de Irán y Corea del Sur y jugó un partido contra Australia (tercero del grupo B) para acceder al repechaje contra Perú, pero cayó por 2 a 1 y se despidió de su sueño mundialista.