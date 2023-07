¿El fin del TC? – Si en 2024 se cambian los modelos, ya no será TC ¿No? / Por Pablo H. Tusq

Con desconcierto del automovilismo y en particular del TC, vemos que se quiere innovar, pero perdiendo la escencia de algo único, como lo es la categoría con más historia a nivel mundial.

Miremos estas imágenes; TC en sus inicios, avance a los nuevos modelos, actualidad y futurismo…

El Turismo Carretera tendrá en 2024 la renovación de parque de vehículos más importante de las últimas décadas. La histórica categoría del automovilismo argentino aceptará que corran autos con las siluetas de los Ford Mustang, Chevrolet Camaro y Dodge Challenger. Además, se autorizará un «restyling» del Torino, a pesar de que nunca existió en nuestro mercado. Ya había sido mucho con la incorporación del Toyota Camry, imaginemos lo que sería en 2024 !!!

Se me ocurre que se podría haber pensado como lo hizo el fútbol argentino, si quieren tener una elite de corredores que pueden y tiene en que gastar su plata, se haga un Super TC, o TC superior, o master Tc por decir algunos nombres..

El cambio de reglamento fue confirmado por el gerente técnico de la ACTC, Alejandro Iuliano, en una entrevista con la revista SoloTC. Estos nuevos modelos permitirán renovar las siluetas de los conocidos Ford Falcon, Chevrolet Chevy Coupé y Dodge GTX. La idea es que los nuevos diseños se acerquen a los autos de calle, por más que Chevrolet y Dodge ya hayan anunciado que a fin de año dejarán de producir los actuales Camaro y Challenger. Además, en ese mismo sentido, se permitirá un rediseño de los Toyota Camry.

Los anuncios de Iuliano fueron los siguientes;

* Siluetas homologadas: La ACTC definió cuáles serán los modelos homologados que se podrán armar para la próxima temporada. En el caso del Ford Mustang se utilizará la versión Mach 1. Para el Camaro se estableció el modelo ZL1. Mientras que para Dodge se utilizará el Challenger SRT. La idea es que cada uno de estos tres modelos se armen sobre la estructura tubular actual de cada marca. Aunque algunos ingenieros sugirieron que se adaptarían mejor a la base tubular del Torino, que es donde se montó el Camry. En cuanto a los motores multiválvulas, cada modelo irá con el de cada marca.

* Diseño: “Queremos que sean idénticos al auto original. En principio creemos que lo vamos a poder lograr en un 80%”, afirmó Iuliano. “Hicimos los montajes en 3D sobre la estructura actual y notamos solamente que hubo dos interferencias: el canalizador delantero y la protección lateral. Es lo único que notamos, en principio, que debemos resolver. Pero la interferencia es mínima así que entendemos que lo vamos a poder solucionar sin tocar la fisonomía del auto”. “El enchapado de los autos lo van a realizar los chapistas de los equipos, y en los talleres de los equipos. No se va a centralizar en un solo lugar porque básicamente no se llegaría para cumplir con los plazos que nosotros estamos buscando”.

* El camino del Camry: Para 2024 se hará una actualización sobre el Toyota Camry para que adquiera una fisonomía más real en relación al auto de calle. Por eso se le encargó a Cristian Kissling (Toyota Gazoo Racing) que diseñe el auto con la trompa original y sin los pontones.

También correrá un «restyling» del Torino. Lo confirmó Alejandro Iuliano, gerente técnico de la ACTC.

¿Qué pasará con el Torino, teniendo en cuenta que es la única marca que no tiene un modelo más moderno que lo reemplace? “Es un tema que estamos abordando en estos días. Es un poco prematuro hablar de algún bosquejo un poco más ajustado. Estamos trabajando con algunos diseñadores que nos mandaron sus bocetos y tenemos que analizar si es posible llevarlo a cabo. Pero repito que la idea es actualizar a la marca”, afirmó Iuliano. Se estudia la posibilidad de tomar rasgos del diseño de la nueva Liebre IV de Heriberto Pronello.

* Piezas importadas: “Ya tenemos identificado qué es lo que hay que importar y qué es lo que se va a construir a nivel local. Tanto el techo, los guardabarros traseros y paneles de puerta lo vamos a traer de Estados Unidos, esos elementos irán en el auto en chapa. El resto se fabricará acá en fibra, con la matricería original. Se harán las plantillas de los paragolpes delanteros y traseros, guardabarros delantero, capot, tapa del baúl y el difusor de atrás. Esas piezas se van a reproducir tal cual las originales”, informó Iuliano. El equipo Pradecon Racing de Christian Ledesma (que armará dos Camaro) y el Fadel Racing de Mariano Werner (Ford Mustang) ya iniciaron el proceso de importación de algunos elementos. “En ese caso, y por una cuestión de tiempos, les permitimos que compren las piezas que necesitan traer de Estados Unidos. De todos modos, una vez que esos elementos estén acá los vamos a relevar y homologar para que todos utilicen lo mismo”, aclaró el técnico.

* Trompas originales: Los nuevos autos van a tener las trompas originales y no van a llevar pontones (los sistemas de seguridad irán en la parte interna). Lo que sí van a mantener son las tomas dinámicas en la trompa. “Es un elemento vital, no solo porque genera la entrada de aire a los carburadores, sino también para el rendimiento del motor. Sin la toma estimamos que puede perder al menos 10 caballos. Vamos a tener que modificar el capot para mantener la toma”, aseguró el ingeniero.

* Los autos actuales: Los autos que hoy corren en el Turismo Carretera no sufrirán cambios estéticos. “Se van a mantener del mismo modo. No se va a modificar nada que tenga que ver con la carrocería, ni cola ni la trompa”, afirmó. “En el futuro se pretende que el parque total del TC esté integrado por estos nuevos modelos. Por eso está liberada para cualquier equipo la construcción de cualquiera de estos vehículos para 2024”. “El objetivo es llegar cerca del final del año con los modelos terminados para poder empezar a hacer las pruebas en pista. Vamos a trabajar en conjunto con los ingenieros para preparar un paquete aerodinámico. La idea es darle la performance que necesitan para que sean competitivos con los autos que están corriendo en la actualidad”.

* La convivencia: El presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, había declarado que los Mustang, Camaro o Challenger podían llegar a correr junto a los Falcon, Chevy, Dodge y Torino hasta el 2026 inclusive. Sin embargo, a partir del rápido interés que mostraron los equipos para armar los nuevos modelos, todo parece indicar que ese período de transición se puede llegar a acortar. “Desde nuestro lugar como técnicos lo que hacemos es generar las condiciones necesarias para que los equipos tengan la posibilidad de adquirir las piezas y poder armar los autos. Después hasta cuándo puede durar la convivencia entre todos los modelos no se sabe, eso lo determinará la comisión directiva”, expresó Iuliano.

* La paridad: “La paridad va a estar asegurada. Sabemos cuál es el setup aerodinámico de los autos actuales y la potencia que tienen. Cuando tiremos los nuevos modelos en la pista vamos a generar un paquete aerodinámico para que puedan convivir los actuales con los nuevos”, agregó Iualiano.

Se abandona la esencia, se abandona el TC

Es ya complejo pensar en como se cambiaron los modelos originales, sabemos que los autos actuales son carcazas con una fachada distinta pero iguales en su construcción. Entones digo, me pregunto, pienso…El TC que vivimos, el que admiramos y disfrutamos, ya no será definitivamente…

Ver acelerar un Camaro, un Mustang o lo que fuere…¿Que provocará en los espectadores?, ¿Que motivación habría?…Ya el abandono de las rutas, de circuitos clásicos, de formas de competencia como tales parecían mucho, y entonces…¿Hasta donde esta decidida a avanzar la ACTC?

Quizás esté desubicado, me estoy poniendo grande o soy antiguo, como aquel personaje de Francella…Pero, soy yo, o me parece que el domingo es familia, amigos, radio o tv, pastas con tuco o asado, TV bien fuerte, programa hasta la coronación, discusiones y alegrías..Una cosa es que haya que actualizarse, y otra es olvidarnos de nuestra cultura en todo sentido, de nuestras raíces y esencia, de quienes somos, de donde venimos… ¿TC?…Entonces, que harían Wagner, Canapino, Londero, Castellano, Londero, Todino, Mazzacane, Ursera, Pernía y tantos pilotos muy buenos, corriendo en un auto norteamericano…Como dicen los jóvenes, Noooooooaaaaaaaaaaaaaaaaa no da ¿No?

