El ayacuchense Gustavo Menéndez presenta su segundo albúm “El día en que el mundo cambió”

Stick Center continúa con la promoción y lanzamientos de artistas del Stick. Esta vez es el turno del músico ayacuchense Gustavo Menéndez quien presenta su segundo albúm “El día en que el mundo cambió”, grabado con el Chapman Stick de 10 cuerdas – moderno instrumento que combina bajo y guitarra y se toca con la técnica de piano.

Menéndez da un paso mas allá presentando ahora un nuevo album con composiciones elaboradas basadas en la rítmica y melodías directas, lo que es el sello de este artista.

Producido por Guillermo Cides, el album fue grabado y mezclado en los estudio Tónica de Buenos Aires (Argentina) y Silent Stick Studio en Barcelona, España.

Un disco que no pasará indiferente en la historia del Stick que se está escribiendo ahora mismo. El álbum completo está disponible gratuitamente para escucha del público y descarga para medios de prensa, en la web del artista www.menendezgustavo.com.ar

Su nuevo album “El día en que el mundo cambió” recorre el rock, el jazz y el new age con marcadas melodías que no dejan indiferente a quien las escucha. Producido por Cides, grabado entre Buenos Aires y Barcelona.

SHARE THIS NEWS: https://bit.ly/2XptrR5