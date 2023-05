El auto más barato del mundo se compra por Internet y te llega a tu casa cerrado en caja

En la Argentina, el auto 0 km más barato cuesta 4 millones de pesos. Es un precio altísimo si lo comparamos con lo que sale el más barato del mundo: US$1.131, algo así como 529 mil pesos si se toma como referencia la cotización paralela actual ($468).

El auto más accesible del planeta es el Chang Li S1-Pro, un pequeño eléctrico que tiene una particularidad: los clientes lo reciben en sus casas, cerrado en un paquete, como si fuera -por ejemplo- un teléfono inteligente.

La firma que lo produce se llama Changzhou Xili Car Industry. Desde 1996, cuando se fundó, se especializa en la construcción de triciclos y vehículos pequeños, como éste. Y vende tanto en la China como en distintos países.

El proceso de compra es 100 por ciento digital. Está disponible en el catálogo online del sitio mayorista Alibaba. Un dato clave: si el encargo es por un número elevado de ejemplares, la empresa china baja su precio de 1.131 a 996 dólares. Así, en pesos, su precio sería de 466 mil.

Ojo: aunque el sitio web lo permita, no realices la compra de este producto si tu objetivo es circular por la vía pública. El Chang Li S1-Pro no está homologado en la Argentina y, por ende, no se puede utilizar. Debería quedar reservado para tareas como la de un carrito de golf o para barrios privados.

Cómo es el auto más barato del mundo

Por su bajo precio, no hay que esperar demasiado: tiene una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, ya que su motor eléctrico rinde apenas 1,5 caballos de potencia. Como referencia, un auto base actual en la Argentina tiene alrededor de 100 CV para arriba.

Mide 2,5 metros de largo, 1,5 de ancho y 1,8 de alto. Como referencia, un Smart tiene una longitud de 2,69 metros, un ancho de 1,66 metros y un alto de 1,55 metros.

El Chang Li S1-Pro vale un 10% de lo que sale un 0 kilómetro en la Argentina. (Foto: cnchangil.com).

El fabricante asegura que la autonomía de este autito va de 40 a 100 kilómetros. Esta cifra está sujeta al paquete de baterías elegido por el comprador, que puede ser de 800, 1000 o 1200 W. El sistema se recarga por completo en un período de entre 7 y 10 horas.

Para el proceso de carga, incluye un enchufe para la pared y no necesita un transformador especial, como sí ocurre con otros modelos eléctricos.

N. de la R; fuente TN.