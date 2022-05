¿El Aguinaldo 2022 paga Impuesto a las Ganancias? – Detalles y fechas de cobro

El ministro de Economía, Martín Guzmán, demora la actualización de los montos, a pesar de los cambios propuestos por el Congreso. Conocé los detalles.

¿El Aguinaldo 2022 paga Impuesto a las Ganancias? Es un interrogante que se hacen los trabajadores, a pocos días del comienzo de junio, mes en que se pagará el primer pago del sueldo anual complementario (SAC). Conocé todos los detalles.

¿El Aguinaldo 2022 paga Impuesto a las Ganancias?

El ministro de Economía, Martín Guzmán, demorará hasta julio la actualización del piso de Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, es decir los empleados en relación de dependencia. Por eso, aquellos trabajadores que, gracias a los aumentos de la ultima ronda paritaria, superaron el piso del tributo, $225.000 de ingreso bruto mensual, se verán alcanzados por el tributo con el aguinaldo que cobren en junio.

Fue Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, quien salió a apurarlo públicamente, a través de una carta que le envió al ministro: el legislador reclamó que los salarios de menos de $265.000 brutos queden eximidos de Ganancias.

Esta cifra quedará corta también: por la inflación y las subas salariales, el piso del gravamen el piso debería ser al menos de $310.000. Y no descartan que hacia fin de año pase lo mismo, dado que no se actualiza el mínimo no imponible ni las escaladas por lo que no sólo más trabajadores deben pagar sino que la alícuota es mayor.

Ganancias 2022: desde qué salario se paga el impuesto

Sueldos de hasta $97.202,06 quedan exentos.

Personas que cobren entre $97.202,06 y $194.404,13 pagan en el Impuesto a las Ganancias 2022 una base de $4.860,10 + el 9% sobre aquello que se exceda de $97.202,06.

Salarios entre $194.404,13 y $291.606,19 abonan en el Impuesto a las Ganancias 2022 $13.608,29 + el 12% sobre el excedente de los $194.404,13.

Los que ganen entre $291.606,19 y $388.808,27, el monto es de $25.272,54 + el 15% de lo que sobrepase los $291.606,19.

Sueldos de entre $388.808,27 y $583.212,39 pagan en el Impuesto a las Ganancias 2022 $39.852,86 + el 19% sobre el excedente de los $388.808,27.

Remuneraciones de entre $583.212,39 y $777.616,51 abonarán $76.789,63 + el 23% sobre aquello que sobrepase los $583.212,39.

Salarios que van desde $777.616,51 a $1.166.424,76, pagan $121.502,57 + el 27% sobre el excedente de los $777.616,51.

Personas que cobren entre $1.166.424,76 y $1.555.233,05 abonan en el Impuesto a las Ganancias 2022 $226.480,81 + el 31% calculado sobre lo que sobre de los $1.166.424,76.

Sueldo de $1.555.233,05 o más pagan en el Impuesto a las Ganancias 2022 $347.011,38 + el 35% del excedente.

Cuándo se cobra el Aguinaldo 2022

El Aguinaldo se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres.

Según lo dispuesto por la Ley 27.073, la primera cuota se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre.

Por esa razón, es que se debe abonar la primera parte del SAC el 30 de junio. Sin embargo, este plazo puede extenderse cuatro días hábiles. Entonces, este año, el pago podrá realizarse hasta el 6 de julio.