Echazarreta: “En Chacinar vamos a tener el salame más largo y el más rico del mundo”

La productora de chacinados, integrante del DOT y organizadora de Chacinar, anticipó que seguramente el próximo domingo, “Tandil va a recuperar el récord del salame más largo del mundo”, perdido hace algunos meses con otra ciudad. El festival, a desarrollarse este sábado 4 y domingo 5, además tendrá una jornada técnica el viernes 3.

Juana Echazarreta comentó en la 89.1 la Radio de ABCHoy, que “el salame está en el secadero, todavía, está dentro de los parámetros que necesitamos que tenga de medida, para volver a tener el récord y para cumplir con un pedido que hizo en su momento Miguel Lunghi, que era que, para los 200 años de Tandil, hubiera un salame de 200 metros. Va a ser un poco más, porque el récord que tenemos último medido es 237 metros, entonces bueno, elevamos la apuesta”, y anticipó que “habrá salame más largo el mundo, y también más rico el mundo. Lo digo con orgullo, como me siento, y lo digo”.

Chacinar, en esta quinta edición, tendrá una jornada técnica el viernes 3, en el Centro Cultural Universitario, destinada a productores, emprendedores, estudiantes de carreras afines y especialistas en el tema.

Al respecto, Fabián Amanto, organizador de la jornada, expresó que “nosotros trabajamos juntos en la cadena porcina desde el año 98. No éramos Cluster, no éramos una cadena, después aparece todo el ejercicio de generar la DOT (Denominación de Origen Tandil), en donde las industrias se unen, y nos da el pie a los mandos medios a seguir trabajando en la cadena. Estoy hablando de las granjas porcinas”.

“Siempre estuvimos juntos en la cadena, siempre haciendo algo por triquinosis, que es nuestro caballito de batalla con el Plan Porcino, así que venimos trabajando juntos hace mucho tiempo y yo tengo una función un poco doble, porque yo trabajo en la actividad privada y soy docente en Veterinarias. Así que con esa aptitud y con ese trabajo en docencia, es que siempre me encargan a mí y a otro grupo de técnicos que organicemos la jornada técnica, que es el viernes 3”, añadió el especialista.

Al respecto, Echazarreta sostuvo que “nosotros siempre dijimos que íbamos a hacer el festival con una jornada técnica, porque queríamos darle esta parte que es para toda la cadena, las charlas son apuntadas a toda la cadena, inclusive tenemos una charla con un especialista de mercado, una charla que habla de la calidad del animal que llega al frigorífico, porque el que no entiende que nosotros vendemos carne, está equivocado a la hora de producir. Entonces, la industria necesita una calidad de carne determinada, un tamaño animal determinado, el tipo de grasa, tocino determinado, entonces, lo que trabajamos en el sector primario, desde que siembra maíz hasta que produce el cerdo, tiene que estar viendo qué necesita y qué demanda la industria, sino está equivocado en la forma de producir”.

Las charlas en el CCU, comenzarán entre las 8:30 y las 9 hpras, los interesados en asistir pueden acreditarse mediante el mail jtecnicas@gmail.com

“Haremos la presentación de autoridades y ahí lanzamos realmente el Chacinar”, indicó Echazarreta.

Uno d elos temas de la jornada técnica será el Plan Integral de Control de Jabalí, que es una temática que se está trabajando desde el Conicet y la Facultad de Veterinarias.

“Es muy importante para nosotros porque hay muchas piaras de jabalíes en las sierras y son portadores de triquinosis, al igual que los cerdos comerciales. Y eso es algo que nosotros no lo teníamos en el radar, y afortunadamente la Universidad, con el Conicet, lo pusieron en el radar y bueno estamos trabajando bastante bien con eso”, indicó la productora de Estancias Integradas, mientras que Amanto detalló que “el jabalí es una especie que se ingresó, no es nativo, no tuvo depredadores, no tuvo competencia, los cazadores hoy casi nadie sale a cazar, es una especie que se ha ido aumentando, y no tiene controles. Además, no es solo un tema de triquinosis, sino también Brucelosis, la peste porcina clásica, que en Europa la peste porcina africana fue diseminada por los jabalíes”.

Echazarreta remarcó que la jornada del viernes es gratuita, y consideró que “está bueno, incluso para aquel productor agropecuario que todavía no se inició, si quiere iniciarse en el tema de porcinos y demás, va a tener una base muy buena, muy profesional la parte”.

EL FESTIVAL

Acto seguido, la titular del DOT convocó a la comunidad a acercarse el próximo sábado y domingo al Parque Independencia, donde tendrá lugar el Chacinar para el disfrute de toda la familia, con demostraciones del funcionamiento de toda la cadena de chacinados, el sistema productivo primario, los túneles de maternidad, innovaciones, medidas de cuidado del medio ambiente, la fabricación, etc.

“Habrá una carpa del Municipio, donde va a estar lo que es el concepto de kilómetro cero. Van a estar los productores locales de quesos, de miel, los cuchillos. Va a haber espacios de food track, patio cervecero, espacios para chicos con juegos inflables, food track de helados, de tortas, de café, va a haber de todo. Vamos a tener entre el sábado y el domingo algo que nosotros estamos muy orgullosos de que ocurra, que es el concurso de atado, que lo hacemos entre las fábricas para que los colaboradores que trabajan en cada fábrica tengan su momento también de participación en el festival y concursen entre ellos a ver quién tiene más talento”.

También estará el clásico fogón, “que cada año le vamos agregando un par de metros más, pues se nos va quedando chico”, indicó Echazarreta, quien admitió que siempre se trabaja en mejorar la atención y que las largas colas que se forman, puedan ser atendidas con la mayor fluidez posible.

También estará el escenario, para los artistas locales, con reconocidas bandas como Vieja Minga, Rey Garufa y Los Tapitas, entre otros.

Y la medición del salame será el sábado, a partir de las 21 horas, “y para que la gente se sienta cómoda al momento de poder degustarlo, en vez de hacerlo como todos los años, que lo hacemos contra el escenario, vamos a poner dos o tres postas de degustación a lo largo de la feria para que haya más fluidez de movimiento y la gente no tenga que estar tan amontonada en un lugar, esperando poder compartir esto”.

“Como siempre, hacemos el Plato Regional con la Asociación de Hoteles y una parte del salame se lo damos a la Asociación de Hoteles, para que a través de los distintos restaurantes, cabañas y complejos que se anotan en un listado, el domingo, ofrezcan a los turistas este producto”, culminó la productora, quien sostuvo que ambos días, el festival estará abierto desde las 10 de la mañana.