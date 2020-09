Documento del Frente de Todos sobre el programa de Apoyo Educativo

Documento sobre el Programa de Apoyo Educativo con Juntas Vecinales

El Frente de Todos envió un documento a los medios de prensa en donde señala su punto de vista en relación al programa que el Ejecutivo Municipal lanzó este miércoles, en donde en plena pandemia de Coronavirus y justo cuando se registró la mayor cantidad de casos positivos en 24 horas, se inició el proyecto de Apoyo Educativo en las Juntas Vecinales. El mismo se transcribe a continuación:

Valoramos la actual preocupación del gobierno local en materia educativa y nos parece interesante y auspicioso en cuanto muestra un interés en esta área no visto hasta ahora. Sin embargo asumimos el compromiso con la educación pública y con lxs miembros de la comunidad educativa y creemos que es también necesario que pongamos en discusión los momentos en los que se toman algunas decisiones.

En primer lugar queremos solicitarle al intendente que haga de este programa uno sostenible en el tiempo y no solo una herramienta coyuntural, pues sobrados han sido los ataques a la educación pública y a lxs alumnxs y docentes en los últimos años y las ausencias por parte del municipio se han hecho notar.

En segundo lugar creemos que en este contexto epidemiológico donde tanto las autoridades gubernamentales, como referentes del sistema de salud nacional, provincial y municipal nos piden que bajemos la movilidad, es preocupante y contradictoria esta propuesta en tanto no contribuye a la reducción del contagio: se habilita la movilidad de estudiantes, docentes, familias y trabajadores auxiliares, arriesgando por lo tanto a toda la comunidad. Es de público conocimiento que no están dadas ni las condiciones epidemiológicas ni de seguridad e higiene básicas para el retorno a clases presenciales y grupales de ningún tipo. Reiteramos, se expone de esta manera a niños, adultos y familias en un momento crítico de la pandemia (con casos positivos de COVID todos los días). Y como dice nuestro presidente Alberto Fernández son momentos de cuidarnos y cuidar.

Por último vemos que una de las principales problemáticas que se presentan es el acceso a internet y no contar con las herramientas digitales para realizar las actividades propuestas por lxs docentes. Aquí es menester que remarquemos que otra seria la realidad si programas como Conectar Igualdad no se hubieran eliminado bajo la gestión nacional y provincial de Cambiemos y, por el contrario, se hubieran expandido. El acceso debe ser un derecho, no un privilegio. En este sentido vemos como opción la idea de llevar internet gratuito a espacios públicos abiertos como por ejemplo las distintas plazas de todos los barrios.

Repetimos lo dicho al comienzo: nuestro compromiso es con la educación pública, con el pueblo en general, estudiantes y docentes en particular y en este contexto con el cuidado de la salud como eje de la vida social.

Sin más, saludamos atentamente

Frente de Todos Ayacucho: Partido Justicialista de Ayacucho; Bloque concejales Frente de Todos Ayacucho; Richard Dalia (Consejero Escolar Frente de Todos); Cristian Burgos (ex Concejal y ex candidato a Intendente); Frente Grande Ayacucho; Agrupación Arturo Jauretche; La Campora; y Agrupación 8 de Octubre.