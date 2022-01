Dirigentes rurales manifestaron tener “mucha bronca” hacia el Gobierno por las últimas resoluciones que, aseguran, “son contrarias al sector”

Carbap hizo ayer en Rauch, una reunión regional para analizar las medidas sobre exportaciones de trigo, maíz y carne; debatieron sobre las acciones gremiales a seguir.

En medio de un contexto de gran preocupación en el sector por los efectos de la sequía y por la falta de políticas hacia el sector, dirigentes de entidades rurales agrupadas en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se reunieron para evaluar y debatir las últimas decisiones del Gobierno y definir cuáles serán las acciones gremiales a seguir. No descartan medidas de fuerza, aunque aún resta que se realice otra asamblea para definir el curso de acción.

Unos 60 dirigentes de 30 sociedad y asociaciones rurales de la cuenca del Salado, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires se reunieron en la Sociedad Rural de Rauch para participar del segundo encuentro regional de Carbap. Se vivió un clima de desazón. Los allí presentes lo describieron como “se mantiene el malestar de los productores con el Gobierno”.

En rigor, hicieron referencia a la decisión del Ministerio de Agricultura de establecer “volúmenes de equilibrio” que la exportación no podrá superar a riesgo, supuestamente, de afectar el consumo interno; la intención del Gobierno de crear un fideicomiso de trigo y maíz, con aportes privados para subsidiar las ventas de harina, fideo y pollo y por las limitaciones a la exportación de carne vacuna, entre otras.

“Quedo claro de que son medidas de que han sido tomadas años anteriores y nunca han dado resultados. Básicamente, siempre son en perjuicio del productor. Por eso, más que preocupación lo que había es mucha bronca y cansancio”, sostuvo Horacio Salaverri, presidente de Carbap.

También los dirigentes plantearon la necesidad de modificar la forma de relacionarse con el Gobierno. “Hemos coincidido en que no ha sido un diálogo eficaz el que tuvo el sector con el Gobierno a nivel nacional. Es necesario que cambiemos las características, porque no ha dado un resultado fructífero; al contrario, nos hemos encontrado con resoluciones que son totalmente contrarias al sector”, indicó

En esa línea, también coincidieron que fue correcta la decisión de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y CRA de retirarse del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)

Por otro lado, Salaverri detalló que los productores manifestaron una preocupación a nivel país por la macroeconomía y otras cuestiones como los embates a la Justicia tales como la marcha convocada por sectores del oficialismo en contra de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, prevista para el 1ro. de febrero próximo.

Estos encuentros forman parte de una serie de tres reuniones para debatir y analizar sobre la coyuntura sectorial y política.

“Hasta que no terminemos con todas las reuniones no vamos a tomar una decisión final, ha habido propuestas de distintas características, no descartamos ninguna medida de fuerza, pero estamos estudiando la situación. Queremos terminar con las asambleas zonales”, detalló.

El próximo encuentro se realizará en febrero próximo en Coronel Suárez para la zona 7 y 8 que corresponde al sudoeste de Bs As y La Pampa.

N. de la R; fuente La Nación.