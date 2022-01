Diego Tusq presentó en Tandil su libro «18 toques para el segundo gol» – Fue este sábado en «Alfa»

Luego de haber agotado la primera tirada de su hermoso libro «18 toques para el segundo gol» que ya es un éxito notable, y contando ya con la 2da tanda de su obra, este sábado 29 de Enero de 2022 presentó su trabajo en la librería «Alfa» de la cecina ciudad de Tandil.

El programa del evento, se desarrolló en el marco de la propuesta «1era Noche de las Librerías» en Alfa ubicada en Pinto 736, y otras sedes hasta la medianoche. La conducción de esta presentación estuvo a cargo de su hermano Pablo.

Al momento se iniciarse el acto, que contó con un nutrido grupo de personas presentes, se acercó al mismo el intendente de Tandil Miguel Lunghi, dándole a la presentación un marco de real magnitud e importancia.

Alicia Laco una de las titulares de la librería e ideóloga de la realización, se mostró agradecida de esta posibilidad y destacó que el futuro del ayacuchense en la escritura da para mucho más. Diego por su parte, señaló que «Me parece estar viviendo un sueño y estoy muy agradecido por esta ocasión tan especial, la presencia de quienes estuvieron hoy y del apoyo recibido, así como atodos los que trabajaron para que se haga realidad mi segundo hijo de tinta y papel».

La nota sobre su 2do libro que le realizó el diario www.ayacuchoaldia.com.ar

En el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar tuvimos la posibilidad de dialogar con Diego Ignacio Tusq, al cumplirse un nuevo sueño como es el de la publicación de su segundo libro….

A. al D .-¿Cuándo y como surge esta posibilidad para tu trayectoria?

D. I. T; “Hola Pablo y Sergio, ¿Cómo están? Contento de tener la posibilidad de llegar a la gente por medio de ustedes. La posibilidad del primer libro se dio en el 2014 cuando mediante el proyecto de ley libros editados en Ayacucho –LEA-, tuve la posibilidad de tener mi primer libro de cuentos de fútbol que fue presentado en 2015 y lo de este libro será por otras historias que fueron siendo escritas que estos últimos años hasta poder ser plasmada en esto que se llama; 18 toques para el segundo gol…”

A. al D .-¿Sos escritor? Digo….además de Kinesiólogo….

D. I. T; “Yo siempre digo que de profesión soy kinesiólogo y que tengo el hermoso hobby de escribir. Cuándo comenzó o de qué momento se lo puede llamar así escritor, no sé si es cuando uno escribe por escribir en una hoja o en una computadora, o cuando ya tiene un libro. La verdad que no lo sé todavía, me deja cierto pudor que me llamen escritor pero digamos que el oficio de escribir lo tengo desde hace mucho mucho tiempo y es algo que sigo queriendo seguir haciendo”.

A. al D .-¿Muchas personas han ayudado a esta concreción, ¿Quiénes han sido y como lo hicieron?

D. I. T; “Sí la verdad que son muchas personas cuándo se da un proyecto así. Colaboran desde el dúo que componen la editorial libros de Espinillo Pablo Zubiaurre y Quique Maya, hasta Malena Giudice que hizo las correcciones de los textos y otros que también colaboraron con diferentes datos e información para el desarrollo más preciso de los cuentos, a los que les estoy enormemente agradecido”.

A. al D .-¿Las historias que contas, tienen algo de cierto o son solo inspiración?

D. I. T; “Ya que vos el evento eso te lo voy a responder cuando el charlemos allí en la presentación, risas…”.

A. al D .-¿En que momentos surgen estas historias, son repentinas, estudiadas, casuales?

D. I. T; “No trato de ir escribiendo cuándo puedo en tiempo y cuándo recuerdo, se necesita de la frescura y la lucidez mental necesaria, digamos cuando la inspiración llega, cuando ella me visita y tengo tiempo, estando bien descansados…Cuándo funcionan todas esas cosas, uno va tratando de armar historias y pulirlas…Voy desarrollando el contexto y el personaje y se van a armando de a poco y cuando se puede”.

A. al D .-¿Sabemos que hubo buenas repercusiones en los primeros lectores? ¿Cómo te han evaludos los criticos o primeros lectores esta 2da realización?

D. I. T; “Sí la verdad que ya algunas personas han leído esta segunda obra de manera completa y por suerte las primeras evoluciones son muy muy buenas, las valoro mucho”.

A. al D .-¿Es más adulto este escritor de cuentos o historias populares que el de la primera edición? ¿ ¿Por que?

D. I. T; “Me pone muy contento, me reconforta y empuja a seguir con esto, Este es más adulto, este escritor porque tiene más años por empezar…Tiene 6 años más de cuándo fue el primer libro, pero ahora no en serio…Yo creo que uno va teniendo distinto bagaje e información, cuenta con más cosas leídas, con más cosas escuchadas, más aventuras e historias vividas. Entonces yo creo que uno va madurando en un montón de aspectos como escritor y como en diferentes facetas de una persona, que entonces esperemos que lo que perciba el lector. Si es un escritor que ha evolucionado en sus formas…”

A. al D .-¿Ya se hizo la presentación en Ayacucho verdad?

D. I. T; “El sábado 27 de Noviembre fue la presentación de 18 toques para el segundo gol en Ayacucho, en la Asociación Italiana de Ayacucho que está ubicada en Alem y España. Fue una linda charla literatura futbolera, con un pequeño lunch, un brindis y un rato de charla informal después”.

A. al D .-¿Habrá otras presentaciones, tanto en nuestra ciudad o como en otros lugares? Recordemos que vos estas actualmente en Tandil….

D. I. T; “Está confirmada la presentación en Tandil, el próximo 22 de Enero”.

A. al D .Este espacio es para vos, déjanos un mensaje, deseo o lo que quieras decirnos…

D. I. T; “Quiero agradecer a Pablo y a Sergio por el espacio por este entrevista. Dejarles la invitación a toda la gente de Ayacucho y alrededores que se quiera acercar para lo que va hacer este evento que será todos muy bienvenido e invitarlos a todos los lectores a leer “18 toques para el segundo gol”, historias de vida con tinte futbolero que en síntesis te podría decir que son 18 maneras de comprender un pedacito de la vida a través del fútbol. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos”.