Diego Etcheverry presidente de La Rural; Microempresarios podría hacer su Muestra / Atlético; ¿tribunas e iluminación?

Esta semana pudimos dialogar con el nuevo presidente de la Sociedad Rural de Ayacucho Diego Etcheverry, quién se refirió a temas de actualidad y que a su vez, que involucran a otras instituciones que tienen estrecha relación con la entidad que nuclea a las mujeres y hombres de campo de nuestro partido. Le consultamos sobre algunos «mitos» y diversas cuestiones que hacen al presente y futuro inmediato;

Sobre la responsabilidad de dirigir los destinos de La Rural, indicó; «Si es importante, un desafío. Yo estaba en la comisión como tesorero y entre varios socios, me tocó a mí como cara visible, aportando siempre ideas y probables soluciones para las inquietudes que nos presente el productor, llevando adelante esta institución de 140 años de vida. Visitas como la de Horacio Salaberry recientemente, así como el Consejo de Carbap por los 90 años, con una mirada por encima de la producción local, pensando como afecta el presente que tenemos a la Argentina en general».

Consultado sobre los proyectos referidos a la actualización y puesta en marcha del valor agregado al Antiguo Predio, para el que está aprobado un ambicioso proyecto moderno, sostuvo; «Siempre estamos pensando cosas, algunas más realizables que otras…Este proyecto es muy interesante, que buscará modernizar y actualizar, que no está en desuso porque algunas instituciones lo utilizan durante el año, pero queremos darle otra visión, y llevar allá todo lo que el productor necesita, pero para eso queremos estar seguros que se podrá concretar. Necesitamos la financiación, como trasladamos todo para allá, más ver como se utilizaría el sistema de frío calor, manteniendo la fachada y los techos actuales. Podría ser a mediados de 2023».

Sobre la forma como se verían beneficiadas otras instituciones, Etcheverry se refirió a la Muestra de la Cámara de Microempresarios, de la que dijo; «Sí podría tener su espacio para la Fiesta del Ternero de 2023, ya que hace tiempo lo venimos haciendo hace veintipico de años que la vienen utilizando, y las obras empezarían allí a medido de año».

Cambiando de tema, le consultamos sobre la relación con el Club Atlético, que está en un gran momento deportivo y recientemente se consagró campeón anual de la URD 2023…Si la cancha «Luciano Ceverio se mantendría allí, si se podrían colocar tribunas y si podría ser iluminados, mitos y diretes, que han ganado el ambiente futbolístico local…El presidente de la Rural, enfatizó en este sentido; «El proyecto nuevo como está pensado no invalida el proyecto de Atlético porque se utilizaría el galpón en la parte de adelante y el estacionamiento sería donde no hay nada, así que no afectaría nuestro comodato que se renueva cada tantos años, no menos de 5. Por ello, no tiene pensado La Rural hacer tribunas o iluminar esa cancha, pero no quiere decir que lo haga club, aunque lo veo lejano, no quiere decir que no pueda darse, Nosotros antes pensábamos en hacer un barrio».

Finalmente, sobre el apoyo a jóvenes que cursan estudios terciarios y la cena de fin de año afirmó; «Tratamos siempre de incluirá nuevos estudiantes, tenemos 3 hoy con becas, y estamos pensando con Isabel bruno de uno más para 2023, para lo que vamos consultando a las escuela de campo, y es un gusto apoyarlos. La cena se hará, solo falta ponerle fecha si bien los ánimos no son los mejores en los productores, pero es un año especial por el 140° aniversario, así que seguramente será un evento muy especial».

