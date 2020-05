Daniel Portela desde Banfield-Bs.As;»Mi recuerdo y afecto por Ayacucho es inocultable y no terminará nunca»

En este domingo de Mayo, y en las vísperas de un nuevo aniversario de la revolución, les proponemos tener una charla mano a mano con un profesional que se ganó el afecto y cariño de sus pacientes, el respeto de sus colegas, y a la distancia mantiene acá hermosos lazos con su familia y la de su esposa, que también es ayacuchense. El diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar es gustoso de saber de la vida del Dr. Daniel Portela.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

D. P:”Hola Pablo y Sergio muchas gracias por esta oportunidad de ponerme en contacto con mi ciudad,sigo sus notas a tanta gente que como yo, reside en otras localidades, a algunos conozco, otros no, porque son más jóvenes que yo o eran chiquitos cuando yo me fui de Ayacucho. Termine mis estudios secundarios en 1984 y como tantos otros ,rumbeamos para otros destinos, en mi caso obligado porque fui al Servicio Militar en la Base Naval Mar del Plata y luego ya en el año 1986 comencé mis estudios universitarios en la Plata. O sea han pasado ya 35 años. Mi familia está compuesta por mi esposa Gabriela Guisande también oriunda de Ayacucho y tres hijos Joaquín de 22 años, Lautaro de 19 y Delfina de 12 años”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

D. P:”Uh seguramente habrá mucha gente que no se acuerde de mí y mucha más que no me conozca ha pasado mucho tiempo, mi padre fue Héctor Óscar Portela, martillero y socio de la casa Naveyra Hnos y mi madre Hilda Gómez, de ambos recibo siempre buenos comentarios y cálidos recuerdos de gente de mi ciudad”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

D. P:”Actualmente vivo en Banfield, partido de Lomas de Zamora, zona sur del conurbano y soy médico especialista en Diagnóstico por Imágenes, luego de culminar mis carrera en el año 1993, empecé mi formación de postgrado en esta zona y aquí sigo”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

D. P:”Actualmente en esta zona, la realidad en cuanto a la pandemia, va en aumento, creo yo porque también ha ido en aumento el NRO de testeos, aunque a pesar de la gran concentración de población, la situación se nota controlada, al menos los lugares públicos y privados donde trabajo la situación está controlada, y la capacidad de atención e internación no está colapsada. Inclusive se han dispuesto lugares de internación para casos leves cuando los centros principales estén completos y aún no han sido ocupados. Aunque bien sabemos que es un proceso dinámico y el futuro es incierto”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

D. P:”Los casos en el partido de Lomas de Zamora son 107 y tres fallecidos”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

D. P:”En cuanto nosotros un día es diferente para cada uno, en mi caso salgo a cumplir con mis tareas asistenciales todos los días, desde la mañana hasta las 18 o 19 horas de lunes a viernes ,depende donde vaya cada día, mi actividad laboral se ha visto modificada de todas formas, mi esposa es Odontóloga y recién la semana pasada pudo retomar la actividad, con numerosas precauciones ,dado que es una actividad de sumo riesgo por las características de los s procedimientos ,así es que también los horarios de atención y la cantidad de pacientes son acotados. Mi hijo mayor, ya recibido, trabaja desde casa en una empresa que se encarga de auditorías, y mis otros dos hijos también desde casa en sus actividades de facultad y escolares respectivamente. Por lo demás , está cuarentena nos ha dado la posibilidad de pasar más horas en familia, compartir actividades, que en medio de la vorágine en que cada uno vive, queda poco tiempo para pasar juntos. Tanto es así que uno a veces se pregunta que se acerca más a la normalidad y como uno se siente mejor, si viviendo un poco más lento y con menos compromisos y teniendo tiempo para disfrutar de cosas más simples, evidentemente este virus nos obliga a hacer análisis

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

D. P:” En relación a mí trabajo, yo realizó actividad de diagnóstico y como tal me ha tocado atender pacientes sospechosos de Covid,las.medidas extremas y apuntan a eliminar cualquier tipo de contacto directo con el paciente a estudiar o elementos cercanos, así es que la indumentaria a colocarse antes del estudio va desde cofia en la cabeza camisolín para en cuerpo y botas sobre el calzado, dos pares de guantes, barbijo y mascara protectora, luego de culminar el estudio, un correcto y cuidado descarte del material y luego higiene de todo. El instrumental y equipos de diagnóstico utilizados, cómo te imaginarás resultó muy dificultoso y a la vez es una sensación extraña, porque la verdad es que uno se ha enfrentado y se enfrenta a diario con distintas emociones pero es raro atender un paciente para tratar de mejorar su salud pero a la vez sentir temor por perder la propia.

También se tienen precauciones en la atención de pacientes ambulatorios, por tanto también se utilizan barbijos y mascarillas protectoras más guantes para cada paciente, higiene del consultorio y del equipo, y también la citación es más espaciada con intervalos mayores.

Por otro lado, están los cuidados al llegar casa, y consisten en rociarse con alcohol zapatos, indumentaria y demás y luego de inmediato en mi caso personal derecho a la ducha y a lavar toda la ropa. Asimismo, el ingreso y egreso a los sanatorios y hospitales de realiza por lugares determinados con medición de temperatura y preguntas del estado de salud que constituyen lo que se llama el triage”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

D. P:”En lo que respecta a las actividades en un primer momento sólo estaban abiertos farmacias, lugares de ventas de alimentos y otros como por ejemplo ferreterías, actualmente existen más rubros habilitados aunque algunos locales solo atienden desde la puerta. Los horarios no han sido tan restrictivos como sé qué. Fueron en Ayacucho. Los supermercados estaban abiertos hasta las 20 horas por ejemplo”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que tomó real dimensión de lo que vivimos?

D. P:”La gente en un primer momento antes de que se estableciera la cuarentena, me refiero esos días anteriores luego de la suspensión de clases no había tomado conciencia, no se daba cuenta, por ejemplo esos días me tocó realizar estudios de control a pacientes de más de 80 años o matrimonios que concurrían con sus hijos al consultorio cuando ya había riesgo.

La medida de la cuarentena fue creo yo necesaria y oportuna porque recién ahí se tomó real dimensión del problema y la gente empezó a manejarse mejor así como también las medidas de los establecimientos se fueron estandarizado y organizando cuestión que no pasaba al comienzo donde había bastante desorden”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

D. P:” A la distancia se extraña todo, en ese orden que ustedes dicen, es más se siente más nostalgia sobre cosas o lugares o momentos pasados que la gente que ha seguido viviendo en el lugar. Sobre todo se extraña lo que uno vivió en ese lugar y como generalmente se corresponde con la infancia y la adolescencia donde en general se tienen buenos recuerdos, esos momentos resultan entrañables e irrepetibles”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

D. P:”Nosotros siempre estuvimos volviendo, cuando podíamos en general cuando los chicos eran pequeños en general cada dos meses vamos a visitar a la familia, finde largos, semana santa, día del padre y la madre y por supuesto las fiestas de fin de año donde tratábamos de quedamos esos días entre las fiestas momento especial para volver al pago y reencontrar afectos”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

D. P;”Mi recuerdo y afecto por Ayacucho es inocultable y no terminará nunca, cuando a uno le preguntan de dónde es a mí me sale decir vivo en Banfield pero soy de allá, nací y crecí allí, y eso no se cambia y yo tengo hermosos recuerdos de mi lugar, en cada esquina un recuerdo. Tuve la posibilidad de volver hace dos años para desempeñar mi tarea profesional al hospital, una vez por mes y eso hizo que por un lado pueda retomar vínculos familiares, con amigos y compañeros y también con lugares y momentos. También es cierto que uno inconscientemente quería reencontrarse con todo aquello que dejó quizás en forma prematura y mucho de aquello que dejó no estaba o cambio, cómo era lógico, pero también poder relacionarse con el lugar ya no tan en forma idílica, pero no por eso menos ligada a mí esencia. En mi pueblo persisten numerosos afectos”.

A. al D; ¿Sirven los aplausos a la noche, que te parecen, estas de acuerdo?

D. P:”Por último, Pablo – Sergio en cuanto a los aplausos, los creo sinceros. No sé si tan merecidos, pero si es cierto que estimulan y uno no puede dejar de sentir alegría frente al agradecimiento. Algo que sin duda es uno de los lindos momentos que se sienten en esta profesión, pero también es cierto que tengo una remota esperanza que luego que pase este virus que sin dudas ha tenido la capacidad de desnudar falencias existentes desde hace mucho tiempo, y estoy hablando del sistema de salud que es el que conozco y tránsito sede hace años ,se pueda decir a partir de la pandemia del año 2020 en nuestro país se modificó y se organizó un plan de salud integral serio y responsable, con inversión de recursos humanos y económicos bien utilizados que resulten dirigidos en primera instancia al bienestar de la población sin distinciones, ojalá, soñar no cuesta nada”.