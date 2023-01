Damián Mutti y LA FIESTA…¿Es entre todos? Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra

La verdad que NO, muchas veces la gente de esta Ciudad quiere trabajar y aportar a este Máximo evento, pero otras tantas no te dejan, y ahí vemos que este creativo pero engañoso slogan “ la fiesta es entre todos”, NO SE CUMPLE EN REALIDAD.

Pensar que durante 25 años corridos en la Fiesta Nacional del ternero y Día de la Yerra mi padre fue uno de los grandes colaboradores y exponente de la música, la cultura popular y de trabajo de este festejo ya que él mismo le dio oportunidad de trabajo a muchas personas de nuestro pueblo. Pero hoy…en un momento en que yo puedo hacer un homenaje o puedo repetir y reflejar esa actitud de mi padre, la Fiesta que se jacta de ser “ DE TODOS”, hoy parece que es para UNOS POCOS.

Pero ustedes se preguntarán ¿Por que yo quiero contar todo esto?, y ahora se lo paso a detallar.

Hace 15 días me dirijo a la Asociación Civil para hablar personalmente con el presidente de la Fiesta, y plantearle la idea de poner nuevamente el salón con espectáculo Esquina 48 y (así ofrecer otro año más un lugar que de día funciona como fogón comedor y en la noche un lugar para los jóvenes y así dar otra opción para nuestra querida Fiesta) y será difícil lograrlo.

Otra cosa para resaltar es que también con esta idea pude darle la oportunidad de trabajo a diferentes personas, alrededor de (30 fijos) más las otras personas rotativas y sumando también las orquestas que teníamos por noche.

Aunque creo que este año, lamentablemente NO SABRÉ SI PODRÉ OFRECER ESTE PROYECTO U OTRA OPCIÓN PARA NUESTRA QUERIDA FIESTA , ya que por los valores en la cual quieren darme la habilitación $ 1.750.000.- ( Un millón setecientos cincuenta mil pesos) son IMPAGABLE PARA MÍ, por más que tengamos los ayacuchenses el 30% de descuento.

Sin embargo, no es solo ese tema, también quiero que sepan que mientras en el PATIO DE TIERRA los valores son alrededor de (900 mil pesos), y en la cual adentro tienen seguridad, sonido, espectáculos, baños, carpa, luz, agua, etc, en MI CASO DEBO HACERME CARGO DEL PAGO DE TODO ESO Y MÁS, también para poder desarrollar mi IDEA de participación en este festejo; se que me ofrecieron estar dentro del Patio, pero yo quiero desarrollar mi proyecto, ya sea con mis ideas o con propuestas de distintas personas que colaboran con el mismo, no es un capricho, es un realidad la propuesta, que gracias a mucho trabajo y la participación de toda la gente que se acercó a disfrutar de la esquina, fue una hermosa experiencia!

Para finalizar quiero expresar que muchas veces se escucha que la juventud no tiene incentivo o ímpetu para nada, que no posee cultura de trabajo o que no aportan nada para la Fiesta del Ternero; HOY que tengo la oportunidad en esta nueva edición, se me hace IMPOSIBLE llevarlo a cabo.

Por último quiero agradecer especialmente a las personas que me acompañaron trabajando, a las bandas, artistas, dj’s, etc , que participaron y a toda la gente de Ayacucho que nos acompaño el año pasado, MUCHISIMAS GRACIAS.