Costa Rica venció a Nueva Zelanda en el repechaje y clasificó al Mundial de Qatar 2022

Costa Rica le ganó 1-0 a Nueva Zelanda en el Al Rayyan Stadium por el Repechaje al Mundial de Qatar 2022 y se clasificó a la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. El seleccionado tico sufrió en el cierre, pero finalmente venció a los oceánicos con el tanto de Joel Campbell el inició del partido.

Mientras que en el complemento no se jugó demasiado y la Tricolor apostó por Bryan Ruiz para planchar el duelo. Así, el elenco de Luis Fernando Suárez controló muy bien el trámite del juego desde la posición y consiguió que los All Whites no tengan demasiadas oportunidades para llegar a la igualdad. Y lo más destacado pasó por la roja a Kosta Barbarouses, que le cometió una fuerte infracción a Francisco Calvo Quesada y se fue expulsado. Si bien en el cierre los de Oceanía fueron en búsqueda del gol que los lleve al alargue, no estuvieron finos a la hora de definir.

Consumada la anhelada clasificación, los costarricenses integrarán el Grupo E junto a España, Alemania y Japón y debutarán versus la Roja el miércoles 23 de noviembre a las 13 de Argentina.