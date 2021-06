Cosa de Serranos Ayacucho / K – City al nacional

Dadas las circunstancias del covid-19, la Organización de Copa Nacional de Campeones se vio limitada a no poder realizar la cantidad de torneos que tenía planificados para clasificar a la cita máxima del fútbol amateur.

Por ende, como los tiempos no dan, la Copa Cosa de Serranos Ayacucho no llegará a clasificar DIRECTAMENTE este año a un equipo campeón al Nacional, pero sí “meterá” planteles campeones en certámenes Regionales.

Como no es seguro que algún combinado ayacuchense gane un Regional y clasifique al Nacional, desde La Organización local decidimos invitar directamente a un solo plantel como para garantizar que haya un representante de la ciudad en la cita máxima.

No hemos podido garantizar más plazas, porque las plazas están colapsadas debido a que el formato de la competencia volvió a la vieja usanza de 48 planteles. Este cambio se debió, en parte, a que varios equipos se vieron afectados por el cronograma de partidos del formato anterior en el que había 4 planteles por zonas y no jugaban todos entre sí. Un ejemplo fue MB Eventos que, en 2020, ganó por goleada sus cotejos y aún así no pudo clasificar.

¿Por qué K-City? Es el equipo más antiguo de nuestra competencia y siempre que se lo invitó, cumplió con creces y jamás falló en la parte disciplinaria.

Nos queda la tranquilidad, como organizadores, que varios planteles de Ayacucho tendrán la posibilidad de ganarse la clasificación mediante certámenes Regionales.