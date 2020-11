CLP: Ganaron Colón y Vélez – Independiente y Central Córdoba igualaron

En el marco de la cuarta fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, Colón derrotó 2-0 a Defensa y Justicia, como local, y accedió a la Zona Campeonato. Cristian Bernardi, a los 33 minutos del primer tiempo, y Facundo Farías, a los 43 del complemento, anotaron los goles del Sabalero.Más allá de las intenciones de ambos equipos, el primer tiempo no tuvo muchas llegadas claras. De hecho, la única ocasión nítida de esa etapa inicial fue para Colón y terminó en gol. Alex Vigo tiró un centro pasado desde la derecha, Gonzalo Escobar la bajó hacia el medio del área y Bernardi, de cabeza, estampó el 1-0.Pese a que el complemento no tuvo goles, el trámite del encuentro fue algo más entretenido. A los tres minutos, Bernardi metió una gran corrida para marcar el segundo del Sabalero, pero quiso asegurar el gol con un toque al medio para Wilson Morelo y el pase se terminó yendo largo.Con más ímpetu que juego, el Halcón intentó con algunos centros y remates de afuera del área, pero no logró inquietar demasiado al arquero Leonardo Burián, que se mostró seguro cada vez que le tocó intervenir.Sobre el final, más precisamente a los 43 minutos del segundo tiempo, el local agarró mal parado al conjunto de Hernán Crespo y Facundo Farías, tras una gran asistencia de Brian Fernández, le puso cifras definitivas al marcador.

Con la victoria, Colón alcanzó los 10 puntos y quedó como único líder de la zona 2.Con el empate de Central Córdoba e Independiente, en Avellaneda, el equipo de Eduardo Domínguez se aseguró terminar entre los primeros del grupo y, por ende, obtuvo el pase a la Zona Campeonato.

En la próxima fecha, el Sabalero recibirá en su estadio a Independiente, que tiene cinco unidades y marcha segundo en la zona 2, mientras que Defensa y Justicia jugará como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero.