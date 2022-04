Copa de la Liga: las tablas, cruces de cuartos de final y cómo se juega la fecha 11

Terminó la décima fecha de la Copa Liga Profesional y, por ahora, no habrá Superclásico. Al momento, los clasificados son Racing, River, Newell’s y Defensa y Justicia por la Zona A y Estudiantes, Tigre, Aldosivi y Boca por el grupo B.

Culminó la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional. Las tablas de los dos grupos se mueven mientras se empiezan a ver los posibles candidatos para clasificarse. Por el Grupo A, se estarían metiendo en los cuartos de final Racing (24, +14), River (22, +12), Newell’s (19, +4) y Defensa (18, +6). Por el B, Estudiantes (21, +13), Tigre (19, +9), Aldosivi (19, +5) y Boca (17, +3).

POSICIONES DE LA COPA DE LA LIGA

Una vez concluida la etapa de grupos, los cuatro mejores equipos de cada zona jugarán los cuartos de final. Los duelos de cuartos serán a partido único en el estadio del mejor clasificado. Y en caso de igualdad en los 90 minutos habrá penales.

1) El primero de la zona A vs. el cuarto de la zona B: Racing vs. Boca.

2) El segundo de la Zona B vs. el tercero de la zona A: Tigre vs. Newell’s.

3) El segundo de la zona A vs. el tercero de la zona B: River vs Aldosivi.

4) El primero de la zona B vs el cuarto de la zona A: Estudiantes vs. Defensa y Justicia.

En las semifinales (también a partido único pero en cancha neutral) se enfrentarían el ganador del duelo de Racing-Boca ante el que pase de Tigre-Newell’s. Por el otro lado, los que pasen de River-Aldosivi y Estudiantes-Defensa y Justicia. Y luego, la final. En esa instancia, el reglamento indica que en caso de empate habrá suplementario. Y de persistir la igualdad, penales.

PROMEDIOS DE LA COPA DE LA LIGA

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 11 DE LA COPA DE LA LIGA

Martes 19 de abril

14.00 Arsenal – Barracas Central (Zona B)

16.30 Unión – San Lorenzo (Zona A)

19.00 Huracán – Colón (Zona B)

19.00 Estudiantes – Tigre (Zona B)

21.30 Platense – Gimnasia (Zona A)

21.30 Independiente – Aldosivi (Zona B)

Miércoles 20 de abril

14.00 Newell’s – Banfield (Zona A)

16.30 Vélez – Central Córdoba (Zona B)

16.30 Patronato – Racing (Zona A)

19.00 Lanús – Rosario Central (Zona B)

19.00 Talleres – River (Zona A)

21.30 Boca – Godoy Cruz (Zona B)

Jueves 21 de abril

16.00 Sarmiento – Defensa y Justicia (Zona A)

18.30 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona A)