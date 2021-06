Copa América: Brasil igualó 1 a 1 con Ecuador y Perú venció 1 a 0 a Venezuela

El Tri, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro igualó 1 a 1 ante el elenco anfitrión, donde no estuvo presente Neymar, y avanzó a Cuartos de Final de la Copa América, donde pude enfrentar a la Selección Argentina, sin ganar un partido.

Ecuador empató 1 a 1 con Brasil, que no utilizó a Neymar, en el estadio Olímpico Pedro Ludovico y se metió en los cuartos de final de la Copa América 2021. De esta manera, el combinado de Gustavo Alfaro es el posible rival de la Selección Argentina, que mañana enfrenta a Bolivia, mientras que los de Adenor Bacchi (Tite) no pudieron cerrar el Grupo B con puntaje perfecto.Eder Militão, a los 37´ del primer tiempo, abrió el partido, de cabeza, tras una pelota parada de Everton, mientras que Ángel Mena, a los 8´del complemento, igualó la historia para la Tri, que no le convertía a su rival desde hace 10 años. Fue un gol histórico para el delantero de León de México, que tuvo que ingresar en el primer cuarto de hora a raíz de la lesión de Moises Caicedo.

El primer tiempo no fue de gran nivel y tuvo muchas interrupciones, pero a Brasil le bastó con una pelota parada para sorprender a Ecuador ante la falta de circulación y profundidad en el juego. Si bien tuvo su mejor carta en Lucas Paquetá, la Verdeamarela solo pudo dejar una vez a Gabigol en el mano a mano ante Hernán Galindez y no pudo concretar.

La Tri, en tanto, no tuvo elaboración y trató de sorprender con centros y robando alguna pelota para comandar una contra. Su juego era correcto y conservador, pero cuando sintió el golpe tuvo que salir a buscar el resultado en el perdido por perdido. Y el éxito llegó justo en el comienzo de la segunda mitad con un ingresado por obligación.

Con mucha valentía y coraje, Ecuador igualó la historia y alcanzó a hostigar a la Verdeamerela, que extrañó la figura de Neymar y mostró una extraña faceta inexpresiva. Es que los de Alfaro pudieron imponer sus condiciones teniendo la pelota, dominando el territorio y generando varias situaciones de riesgo.

Los últimos minutos fueron de resistencia para el técnico argentino, que pudo irse tranquilo de la ciudad de Goiânia, ya que pudo jugar con otra postura y conseguir la clasificación por mérito propio. Ecuador terminó cuarto con cuatro puntos, más allá de que no ganó ningún partido (tres empates y una derrota). ¿Y Brasil? Finalizó en el primer puesto del Grupo B con 10 unidades, aunque cedió sus primeros puntos.