Condenan a dos ayacuchenses por delitos perpetrados – Prisión domiciliaria con pulsera electrónica

Según se oficializó por la justicia y publicó el Diario «Compromiso» de la ciudad de Dolores, en un juicio abreviado sustanciado en el Tribunal en lo Criminal n° 1 Departamental, el Dr. Christian Rabaia actuando como Juez unipersonal, condenó a dos vecinos de Ayacucho juzgados por delitos perpetrados en esta localidad.

El juicio había sido consensuado por el Fiscal Dr. Diego Bensi y el Defensor Oficial Dr. Rolando Brown, con ratificación expresa de los procesados, siendo admitido por el Juez al ajustarse a los términos de ley.

Sobre los hechos el Magistrado señaló tener legal y plenamente probado:

Hecho I : en las primeras horas del 3 de noviembre de 2019 los hermanos Mariano Ezequiel De Maio y Jesús María De Maio, previo violentar una puerta ingresaron en una vivienda de Ayacucho, donde tras intimidar con un revólver y un caño a los cuatro jóvenes moradores se apoderaron de dos celulares y de una suma de dinero en efectivo.

El denunciante dijo conocer a esos individuos aunque aclaró no tener trato con ellos, señaló que habían ingresado a cara descubierta y que luego de la sustracción los habían amenazado si los denunciaban.

Hecho II : en horas de la noche del 13 de julio de 2020, los mismos sujetos en un domicilio de la misma localidad, mediante la utilización de cuchillos intimidaron a la propietaria, la amenazaron para que no llamara a la policía y se apoderaron de dinero en efectivo, y un teléfono celular Samsung”.

Hecho III : minutos después de perpetrado el hecho anterior, en momentos en que personal de la Estación de Policía Comunal de Ayacucho acudía al lugar y comenzaba la persecución, los sujetos ingresaron en una vivienda de la calle San Juan, donde uno de ellos volvió a salir, y esgrimiendo un cuchillo amenazó a los efectivos policiales para que se retiraran. Minutos después salió el otro, quien tomó un fierro y lo arrojó en dirección al personal actuante, haciéndolo también con todo tipo de elementos contundentes (botellas, palos, caño de escape de motocicleta), para finalmente exhibiendo un hacha manifestarles que los iba a matar.

Cuando la policía se había acercado a esa vivienda uno de los sindicados les había dicho en forma espontánea: “se equivocan, nosotros estamos con pulsera, qué vamos a salir a robar”. Sin embargo el informe efectuado por la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense indicó que el equipo electrónico de control instalado en el domicilio del acusado Jesús De Maio había registrado dos salidas de rango.

Durante la investigación se recibieron varios testimonios que incriminaron a los dos hermanos sindicados como autores de los robos en investigación.

Al declarar Mariano De Maio, también monitoreado con pulsera electrónica, dijo no haber salido de la casa, desconocer del robo que investigaban, resaltó no haberse resistido a la policía, dichos que para el Juez solo buscaban mejorar su situación procesal, ya que esos argumentos y explicaciones no lograban desvirtuar la contundencia de las pruebas de cargo obrantes en las actuaciones.

Por otra parte señaló, que las declaraciones prestadas por ambos imputados sumando a los demás elementos de prueba, habían permitido reconstruir en lo esencial los pormenores de los sucesos juzgados.

Por ello el Juez Dr. Rabaia resolvió: condenar a Mariano Ezequiel De Maio, de 21 años de edad, empleado municipal y a Jesús María De Maio, de 24 años, albañil, ambos con domicilio en Ayacucho, por ser coautores de los delitos de “Robo doblemente agravado por el uso de arma y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada [Hecho I]; Robo doblemente agravado por cometerse con efracción y mediante el uso de armas [Hecho II], y Resistencia a la autoridad en concurso ideal con amenazas [Hecho III], todos en concurso real entre sí”, imponiéndoles a cada uno “Seis años de prisión”.