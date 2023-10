Comienza este domingo Torneo Federal Amateur 2023-2024 / Sarmiento en la zona 11 y Atlético en la 12

Este Jueves comienza con 2 encuentros, el viernes 1, el sábado se disputarán 17 encuentros, el domingo habrá 140 enfrentamientos, el lunes 3, martes 2 y la primera fecha culminará el mi´ercoles con 2 partidos. Resta programar los encuentros que donde participan equipos de la Liga SanRafaelina ya que la misma posee inconvenientes con la documentación.

REGIÓN PAMPEANA SUR

Clasifican a la Segunda Ronda (16 equipos) :

Los ubicados en el primer lugar de todas las zonas (12)

Los tres mejores ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos (4)

ZONA 1

LIGAS CLUBES

Santa Rosa General Belgrano

Santa Rosa All Boys

Pampeana Racing

Pampeana Estudiantil

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Racing vs. Estudiantil Estudiantil vs. Racing

Gral. Belgrano vs. All Boys All Boys vs. Gral. Belgrano

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

All Boys vs. Racing Racing vs. All Boys

Estudiantil vs. Gral. Belgrano Gral. Belgrano vs. Estudiantil

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Racing vs. Gral. Belgrano Gral. Belgrano vs. Racing

All Boys vs. Estudiantil Estudiantil vs. All Boys

ZONA 2

LIGAS CLUBES

Pampeana Costa Brava

Pampeana Alvear FC

Santa Rosa Unión Campos

Santa Rosa Deportivo Winifreda

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Dep. Winifreda vs. Unión Campos Unión Campos vs. Dep. Winifreda

Costa Brava vs. Alvear FC Alvear FC vs. Costa Brava

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

Alvear FC vs. Dep. Winifreda Dep. Winifreda vs. Alvear FC

Unión Campos vs. Costa Brava Costa Brava vs. Unión Campos

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Dep. Winifreda vs. Costa Brava Costa Brava vs. Dep. Winifreda

Alvear FC vs. Unión Campos Unión Campos vs. Alvear FC

ZONA 3

LIGAS CLUBES

Bahía Blanca San Francisco

Coronel Dorrego Villa Rosa

Coronel Suarez Racing

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

San Francisco vs. Villa Rosa Villa Rosa vs. San Francisco

LIBRE: Racing LIBRE: Racing

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

Racing vs. San Francisco San Francisco vs. Racing

LIBRE: Villa Rosa LIBRE: Villa Rosa

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Villa Rosa vs. Racing Racing vs. Villa Rosa

LIBRE: San Francisco LIBRE: San Francisco

ZONA 4

LIGAS CLUBES

Bahía Blanca Huracan

Bahía Blanca Sporting

Necochea Independiente

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Huracan vs. Sporting Sporting vs. Huracan

LIBRE: Independiente LIBRE: Independiente

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

Independiente vs. Huracan Huracan vs. Independiente

LIBRE: Sporting LIBRE: Sporting

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Sporting vs. Independiente Independiente vs. Sporting

LIBRE: Huracan LIBRE: Huracan

ZONA 5

LIGAS CLUBES

General Villegas Santa Rita

General Villegas Atlético Villegas

Tres Lomas Jorge Newbery

Rivadavia Jorge Newbery

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Jorge Newbery (Riv) vs. Jorge Newbery (TL) Jorge Newbery (TL) vs. Jorge Newbery (Riv)

Santa Rita vs. Atl. Villegas Atl. Villegas vs. Santa Rita

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

Atl. Villegas vs. Jorge Newbery (Riv) Jorge Newbery (Riv) vs. Atl. Villegas

Jorge Newbery (TL) vs. Santa Rita Santa Rita vs. Jorge Newbery (TL)

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Jorge Newbery (Riv) vs. Santa Rita Santa Rita vs. Jorge Newbery (Riv)

Atl. Villegas vs. Jorge Newbery (TL) Jorge Newbery (TL) vs. Atl. Villegas

ZONA 6

LIGAS CLUBES

Pehuajo Juventud Unida

Pehuajo KDT

Trenque Lauquen Atletico

Trenque Lauquen Argentino

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Argentino vs. Atletico Atletico vs. Argentino

Juventud Unida vs. KDT KDT vs. Juventud Unida

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

KDT vs. Argentino Argentino vs. KDT

Atletico vs. Juventud Unida Juventud Unida vs. Atletico

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Argentino vs. Juventud Unida Juventud Unida vs. Argentino

KDT vs. Atletico Atletico vs. KDT

ZONA 7

LIGAS CLUBES

Tres Arroyos Huracan

Tres Arroyos El Nacional

Necochea Sportivo San Cayetano

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Huracan vs. El Nacional El Nacional vs. Huracan

LIBRE: Sp. San Cayetano LIBRE: Sp. San Cayetano

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

Sp. San Cayetano vs. Huracan Huracan vs. Sp. San Cayetano

LIBRE: El Nacional LIBRE: El Nacional

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

El Nacional vs. Sp. San Cayetano Sp. San Cayetano vs. El Nacional

LIBRE: Huracan LIBRE: Huracan

ZONA 8

LIGAS CLUBES

Olavarria Municipales

Olavarria El Fortín

Bolivar Balompie

Bolivar Bancarios

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Bancarios vs. Balompie Balompie vs. Bancarios

Municipales vs. El Fortín El Fortín vs. Municipales

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

El Fortín vs. Bancarios Bancarios vs. El Fortín

Balompie vs. Municipales Municipales vs. Balompie

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Bancarios vs. Municipales Municipales vs. Bancarios

El Fortín vs. Balompie Balompie vs. El Fortín

ZONA 9

LIGAS CLUBES

Olavarria Estudiantes

Olavarria Ferro

Azul Sportivo Piazza

Tandil Social Velense

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Social Velense vs. Sportivo Piazza Sportivo Piazza vs. Social Velense

Estudiantes vs. Ferro Ferro vs. Estudiantes

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

Ferro vs. Social Velense Social Velense vs. Ferro

Sportivo Piazza vs. Estudiantes Estudiantes vs. Sportivo Piazza

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Social Velense vs. Estudiantes Estudiantes vs. Social Velense

Ferro vs. Sportivo Piazza Sportivo Piazza vs. Ferro

ZONA 10

LIGAS CLUBES

Olavarria Racing

Olavarria Embajadores

Tandil Gimnasia y Esgrima

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Racing vs. Enbajadores Enbajadores vs. Racing

LIBRE: Gimnasia y Esgrima LIBRE: Gimnasia y Esgrima

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

Gimnasia y Esgrima vs. Racing Racing vs. Gimnasia y Esgrima

LIBRE: Enbajadores LIBRE: Enbajadores

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Enbajadores vs. Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima vs. Enbajadores

LIBRE: Racing LIBRE: Racing

ZONA 11

LIGAS CLUBES

Ayacucho Sarmiento

Las Flores Ferrocarril Roca

25 de Mayo Argentinos

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Sarmiento vs. FFCC Roca FFCC Roca vs. Sarmiento

LIBRE: Argentinos LIBRE: Argentinos

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

Argentinos vs. Sarmiento Sarmiento vs. Argentinos

LIBRE: FFCC Roca LIBRE: FFCC Roca

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

FFCC Roca vs. Argentinos Argentinos vs. FFCC Roca

LIBRE: Sarmiento LIBRE: Sarmiento

ZONA 12

LIGAS CLUBES

Pdo. De la Costa El Gran Porvenir

Ayacucho Atlético

Dolores Sarmiento

Mar del Plata Kimberley

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

Kimberley vs. Sarmiento Sarmiento vs. Kimberley

El Gran Porvenir vs. Atletico Atletico vs. El Gran Porvenir

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

Atlético vs. Kimberley Kimberley vs. Atlético

Sarmiento vs. El Gran Porvenir El Gran Porvenir vs. Sarmiento

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

Kimberley vs. El Gran Porvenir El Gran Porvenir vs. Kimberley

Atletico vs. Sarmiento Sarmiento vs. Atlético