Ciclismo zonal – Llegó el esperado triunfo para Walter Pepe

El mismo lo confirmó y mostró su alegría en redes sociales; «Después de tantos años de preparación de buenos y malos resultados llegó el triunfo.

La verdad que estoy muy feliz, no fue fácil para nada el camino pero con sacrificio y esmero día tras día todo va a llegar. Ahora a seguir para el objetivo principal por el que me vengo preparando…Quiero agradecer a mi familia que está a mi lado en los buenos y en malos momentos aguantándome, a mi entrenador y amigo Ariel Sívori que hace todo para que yo pueda mejorar este triunfo también es para el y al team CR que somos un grupo de muy buena gente. Este es un triunfo para todos los que me quieren y siempre están muchas gracias».