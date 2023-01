Celeste Susino – La aspirante a Reina de la Sociedad Rural para la 49na edición

Días pasados por la noche, la institución que nuclea a las mujeres y hombres del campo, celebró con una gran cena – Ver nota en esta sección -, por un lado sus 140 años y cerró el 2022, como acostumbra siempre.

En el transcurso del evento, Malena Arrillaga la Reina actual, entregó la banda de La Rural a Celeste Susino, que será la aspirante para la edición 2023 de la Fiesta nacional del ternero y Día de la Yerra.

En dialogo con los medios de prensa presentes; sostuvo «Me buscaron así casi un año por las redes y no pude en ese momento, y hace unos meses volvimos a hablar y acepté. Mis hermanas pasaron por esta experiencia, que dicen es muy lindo. Está bastante pesados…-risas- toda mi familia que me dicen como hablar, y expresarme…Pero no dude esta vez cuando me llamó Adrián».

Asimismo, con una notable frescura y naturalidad propia de su forma de ser y juventud, indicó; «Ahora a esperar que comiencen los ensayos, que dicen que son muy exigentes y ver lo que viene…Tengo experiencias ligadas al folklore y la escuela, así que creo que eso me ayudará. Hay que probar nuevas experiencias y aprendizajes, y super lindo que hace un tiempo. Más abierto y amplio, y lo quiero disfrutar, muchas gracias».