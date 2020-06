Cecilia Savarese desde MdP;»Cada calle de Ayacucho te trae un recuerdo que no muere, que se recrea con el tiempo»

Volvemos a Mar del Plata para conocer otra historia de una ayacuchense que hace años busco también su destino en esta ciudad. Hija de un querido y reconocido matrimonio de nuestra ciudad, con fuertes lazos afectivos en la ciudad. En su casa de niña la música y la policía eran parte de lo cotidiano. Emprendedora, profesional, multifacética, sociable, amistosa…En el diario www.ayacuchoaldia.com.ar el placer de presentar esta charla virtual con Cecilia Savarese.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

C. S; “Hola¡¡¡ me fui de Ayacucho cuando tenía 17 años para estudiar Terapia Ocupacional a la ciudad de Mar del Plata, luego de concluir mis estudios viví en Capital Federal volví al pueblo y hace ya 12 años que estoy en «la feliz» nuevamente. Mi familia la conformamos mi marido Martín él es de Mar del Plata, mi hija Roció de 7 años y Panchito nuestro perrito salchicha de 2 años”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

C. S;”Mis padres fueron Cristina Marcovecchio y Carlos Savarese “el electricista” así es fácil de reconocerlo, él falleció el año pasado, el mes próximo se cumple un año”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

C. S;”Vivimos en Mar del Plata en el Barrio de La Perla. Mi marido hace trabajo administrativo concurre actualmente a su trabajo y yo tengo dos actividades, en la actualidad como Terapista Ocupacional al usar el Masaje Ayurveda Abhyanga como medio terapéutico tuve que suspender la atención desde el inicio de la cuarentena. Y mi otro emprendimiento lo continúo, es la confección y venta de pañales y toallitas de tela ecológicos reutilizables y preparo aceites para masaje de uso terapéutico. También en la actualidad estoy dando online los módulos teóricos del Curso de Masaje Ayurveda. Estas actividades las desarrollo desde mi casa”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

C. S;”Acá la cuarentena está en la fase 4 hay muchos comercios abiertos y se ve gente circulando.

A. al D; ¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

C. S;”Tratamos de comer siempre sano y con el tiempo extra que tenemos ahora es más fácil porque nos podemos dedicar más a esa actividad. Al trabajar desde la orientación de la medicina ayurveda nuestros hábitos alimentarios se basan en incorporar más cereales integrales, legumbres, verduras, frutas… en lo posible productos orgánicos. No cambiamos nuestros hábitos, si algunos más permitidos pero tratando que sean casero”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

C. S;”En Mar del Plata desde el 10 de marzo al 9 de junio, 1419 personas fueron estudiadas de las cuales 1360 fueron desestimadas, 19 continúan en estudio y 41 fueron confirmadas. De las personas tratadas por Covid 19, 33 están recuperadas de la infección, 4 han fallecido y 4 están en tratamiento. Son datos de la página oficial de la Municipalidad de General Pueyrredón”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

C. S;”Nuestro día empieza a las 7 hs con el desayuno, Martín se va a trabajar y yo hago yoga y leo un rato y empiezo con las actividades de la casa de limpieza, etc. Roció desayuna y se pone a jugar….Como hija única juega mucho sola desde siempre así que la pasa muy bien. Yo trabajo en mi máquina de coser y al mediodía después del almuerzo hacemos la tarea de la escuela. Por la tarde merendamos en familia y jugamos a las cartas…Casita robada es el juego del momento…Ajedrez, ludo y otros juegos, también Roció aprendió en la cuarentena a andar en patines así que hay que circular con cuidado en la casa…Y jugamos mucho con nuestro Panchito la mascota de la familia. Los días de sol disfrutamos mucho el patio de la casa. Cenamos temprano y nos vamos a descansar”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

C. S;”El protocolo hasta la semana pasada era de cuarentena con aislamiento social, al entrar en la fase 4 podemos salir a caminar con distanciamiento social después de las 18 hs a 8 hs lo cual es muy contradictorio para el resguardo de nuestra salud…Mar del Plata se caracteriza por tener un clima muy frío y viento….Hay dos estaciones la de invierno y la de trenes (chiste). Al entrar en los meses más fríos salir en esa franja horaria no lo veo como opción saludable…es solo una opinión igualmente. El intendente de la ciudad pidió a la provincia el cambio de horario para las salidas recreativas, espero tengamos buenas noticias. Los demás cuidados son los que se indican desde los entes oficiales, lavado de manos cambio de calzados al ingresar al hogar, distanciamiento en los negocios y en la calle, limpiar todo lo que se ingresa a la casa…es un poco cansador pero necesario”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

C. S;”Las clases nosotros las seguimos por classroom, es una plataforma en la cual la escuela (es privada) nos envía tres veces por semana las tareas de las diferentes espacios y una vez por semana hacen una clase virtual con la mitad del curso para que puedan entenderse y participar en la propuesta de ese encuentro. En las escuelas públicas creo que tienen un portal donde se envía la tarea y en otras dan cuadernillos. Disfruta mucho de la página ABC tiene juegos y actividades piolas”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

C. S;”En este momento ya en la fase 4, están la mayoría los comercios de cercanía están abiertos, los que todavía no están funcionando son gimnasios y los de actividades recreativas y de encuentros culturales. Lo horarios se ampliaron van de 8 hs a 19 hs”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

C. S;”Distanciamiento de 2 metros, realizar las compras sin ingresar al comercio o máximo 2 personas dentro del mismo, en la entrada ponen dos trapos de piso mojados con desinfectante, usar tapa boca y uso de alcohol en gel”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

C. S;”Creo que con responsabilidad podríamos tener más salidas recreativas o realizar deportes individuales, es necesario el esparcimiento y en esta ciudad tenemos mucho camino costero para disfrutar con la adecuada distancia social. No estamos aprovechando el recurso con los que contamos para tener mayor calidad de vida psico-física la cual es prioridad en el mantenimiento y para reforzar el sistema inmunológico. Esta es una ciudad donde la mayoría disfrutamos de salir a caminar, correr o andar en bicicleta y tener contacto con la naturaleza y el sol es indispensable para nuestro mayor bienestar general, hay muchas personas que viven en espacios reducidos.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensás que se tiene dimensión de lo que vivimos?

C. S;”Creo que con la cantidad de información que circula, sobre todo a nivel mundial, creo que tenemos conciencia de lo que está pasando, pero la extensión de la cuarentena es difícil para las personas que dependen de su trabajo diario independiente para sostener sus gastos y se les está complicando mucho. También están los que tienen una edad o necesidad de vivir en compañía de afectos y amigos como es la edad de los jóvenes que necesitan sentir que pertenecen a un grupo y compartir tiempo, hay personas muy sociables que el aislamiento no les resulta ni fácil ni saludable y adultos mayores que necesitan estar en contactos con sus seres queridos y esto es fuente de ansiedad y mucha angustia. Creo que el comportamiento es muy variado, como la sociedad en la que vivimos….Hay gente que cumple con todo lo recomendado y otra que no. Nosotros la cumplimos”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

C. S;”Se extraña la libertad de poder viajar. Las reuniones volverán, realmente mi prioridad es que podamos estar bien todos cuando esto pase”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

C. S;”No podemos viajar, Mar del Plata tiene sus rutas cerradas, igual no me parece prudente circular en estos momentos”.

A. al D; ¿Mantenes contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

C. S;”Sí, por teléfono, mensajes….hace rato nos comunicamos así, eso no cambia..

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

C. S;”Mil recuerdos…Ver la Ford roja de mi viejo con las escaleras sueltas en la caja…Ir caminando a la escuela, las tardes y noches de mates eternos con amigos, mi abuela Pierina haciendo papas fritas, las salidas, las comidas familiares, las discusiones de política…Eran muy comunes en mi casa, escuchar Charly García en la cocina de mi casa. Cada calle te trae el recuerdo de un momento vivido que no muere, que se recrea a medida que pasa el tiempo. Ahora haciendo recuerdos en otro rinconcito del planeta…Espero que mi hija pueda guardar en su corazón recuerdos tan lindos y más de su vida en La Feliz. Un abrazo!!!!”