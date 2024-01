CAMPEONES EN EL DAKAR – Multitudinario recibimiento a Manu Andújar en Lobos

Manuel Andújar regresó a la Argentina luego de lograr la victoria en la categoría cuatriciclos del Dakar 2024, realizado en Arabia Saudita, y vivió una noche inolvidable con el masivo y festivo recibimiento que le brindó buena parte de los habitantes de su Lobos natal, que esta vez se vivió a pleno, a diferencia de lo que sucedió cuando ganó en 2021, cuando la pandemia impuso ciertas restricciones.

El vuelo de Andújar se retrasó y aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde lo esperaban los integrantes de su familia, minutos después de las 22:00, lo que hizo que el piloto del 7240 Team -denominación elegida porque es el código postal que identifica a Lobos- arribara a su ciudad pasada la medianoche.

Sin embargo, nadie quiso perderse la posibilidad de tributarle una cálida bienvenida al dos veces ganador del Dakar (ya había ganado en 2021), por lo que el recibimiento resultó multitudinario y memorable, con ese ambiente tan particular que se genera cuando un pueblo vive una fiesta junto a uno de sus hijos pródigos y en el que se conjugan las lágrimas de emoción y la efusividad de la alegría.

Cientos de vehículos de todo tipo y miles de vecinos a lo largo del recorrido, especialmente por la Ruta 205 y el acceso por Yrigoyen, y luego en la plaza 1810 y en la calle 9 de Julio, siguieron la caravana de más de 10 cuadras que tuvo a “Manu”-siempre con su trofeo en mano- saludando y agradeciendo a su gente desde la Unidad 33 de los Bomberos Voluntarios de Lobos, con el canto de “dale campeón” de fondo.

“La vi desde afuera, la viví desde adentro quedando último, la vi desde el 4º (lugar) quedándome fuera del podio. La vi desde lo más alto del podio y luego me tocó verla desde el piso todo ensangrentado; la vi desde un helicóptero cuando me sacaron en la última etapa por romper el motor quedándome con las manos vacías. Qué carrera loca, hoy con los mismos ojos la volvemos a ver desde lo más alto y con la gloria en los bolsillos. ¡Somos campeones del Dakar 2024! La albiceleste en lo más alto del Dakar para mi gente que siempre nos apoyó: Lobos, hoy me doy el lujo de regalarles otro más para la colección”, expresó Andújar luego de su lograr su segundo Touareg.

N. de la R; fuente Campeones – Foto: Lobos Ya