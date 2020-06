Camilo Fernández desde Tolosa-La Plata;»Siempre es lindo recordar todo de Ayacucho, el pueblo siempre te llama».

Nuestro viaje imaginario en tiempos de cuarentena nos lleva nuevamente a cercanías de la ciudad de la Plata, puntualmente a Tolosa. Allí encontramos a un hijo de otra querida familia ayacuchense, apasionado por el fútbol y particularmente por el periodismo deportivo. Su dedicación y profesionalidad, tienen sustento en Ayacucho, donde hizo sus primeras armas en los medios. El placer de sumar a estas notas y momentos inolvidables para nuestro diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar al colega, simpático y entrador Camilo Fernández.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

C. F;»Me fui del pueblo en el 2010 y actualmente vivo sólo en Tolosa».

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

C. F;»Mi viejo es Marcelo Fernández y Mamá, Miriam Santos».

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

C. F;»Vivo en Tolosa, un barrio que tiene mucho de pueblo, mucha gente de toda la vida viviendo en el mismo Barrio, calles cortas, adoquines. Es linda esta ciudad. Soy Periodista Deportivo y laburo en algunas radios de acá (Radio Cantilo – Radio del Aire) y a su vez, con un compañero llevamos adelante una carpintería que nos ayudó a pasar toda la crisis de macrismo y hoy la atesoramos como nunca. Además estoy ligado a la comunicación política de un Organismo Provincial».

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

C. F;»Cero cuidados, se come bien y nutrido para atravesar el invierno fuertes».

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

C. F;»Alrededor de 300 al término de esta semana y algo de 20 muertes».

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

C. F;»Yo laburo y tengo mi permiso para circular que a su vez con la aplicación cuidar me autotesteo cada tres días para poder circular. La música y la lectura también son buena compañía para atravesar los días cuando no se trabaja y hay que quedarse adentro».

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

C. F;»El protocolo es más o menos el que se maneja en todos lados, alcohol en gel, spray, trapo húmedo con lavandina en los ingresos y Tapabocas tricapa».

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

C. F;»No hay clases presenciales, se maneja todo virtualmente».

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

C. F;»Los esenciales y últimamente una gran mayoría salvó los restaurantes, bares y cines».

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

C. F;»No va a ser suficiente hasta que bajen los casos y se controle la situación aún más. La cuarentena es la única solución a esta pandemia global y lo han demostrado otros países y sociedades»,

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que se tiene dimensión de lo que vivimos?

Cada unx elige como pasarlo, hay que tener conciencia que el virus no te golpea la puerta, vos salís a pescarlo.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

C. F;»Todo eso. Mucho los recitales e ir a la cancha por estos lados».

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

C. F;»Viajo poco, mi familia suele venir más de lo que voy para el pueblo».

A. al D; ¿Mantenes contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

C. F;»Si, claro con algunos más fluido pero siempre existe la relación con la gente querida del pueblo».

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

C. F;»Muchos. Juntada con amigxs, salir a beber el asado en casa, la cancha, la radio. Siempre es lindo recordar todo eso. El pueblo siempre te llama».