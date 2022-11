Cambios en los días de disputa de la URD 2023

El fútbol de 1ª de la URD se seguirá jugando los domingos durante el 2023 pero inferiores, es decir, 5ª y 6ª, pasarán a los días sábados. También habrá variantes en las Infantiles. Así lo resolvió la Liga Tandilense en la reunión concretada este lunes entre los presidentes de los clubes directamente afiliados a la misma, quienes, junto a los integrantes de la Mesa Directiva y la presidenta de Departamento de Fútbol Femenino, Noelia Godoy, abordaron y acordaron (no sin debate), cambios estructurales de relevancia para la temporada 2023.

Los domingos continuarán jugando las Primeras (Femenino y Masculino), Reserva, más las Infantiles de 9ª, 10ª y 11ª categoría.

Los sábados serán los días de disputa de la Sub 12, Sub 14, Sub 16 (Femenino), 5ª, 6ª, 7ª y 8ª.

Antes de fin de año se celebrará la última reunión del año, en la que quedará establecida la forma de disputa para la próxima temporada en cada categoría.