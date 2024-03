Caída sin freno: Qué hacer con los dólares ¿Compro o vendo?

La caída del dólar en el mercado libre, no encuentra piso.

Desde que asumió Javier Milei la jefatura del Gobierno, el dólar marginal creció 7%, la inflación un 64% (descontando los primeros 10 días de diciembre que estuvo Alberto Fernández) y la divisa oficial oficial saltó más del 100%.

La brecha cambiaria paso del 116% el 11 de diciembre a perforar el piso del 20% con los valores de cierre del mercado de ayer. Si tomamos cualquier otro dólar libre, como es el caso del Contado con Liquidación (CCL) o el Bolsa (MEP), las tendencias son similares.

La política del ministro Luis Caputo apunta a que los distintos dólares que hoy existen en el mercado converjan hacia el valor de la divisa oficial. Y los números que muestra el sistema reflejan que el objetivo, por ahora, lo está logrando. ¿Esto que quiere decir para el ahorrista? Que el dólar libre, en las distintas versiones que conocemos en el mercado, tenderá a mantenerse estable -en valores nominales- conviviendo con altas tasas de inflación y una divisa oficial que ajustará mes a mes.

En definitiva, en marzo es probable que aquel que tenga dólares atesorados, que en su momento los adquirió como forma de ahorro, pierda frente al peso, repitiendo lo ocurrido en febrero. A solo una jornada de terminar el mes, el dólar blue se encamina a consolidar una caída del 12% en términos nominales (en términos reales es mucho más), el oficial finalizará con una corrección del 2% y la inflación proyectada se la ubicará torno al 15%. Los ahorristas en febrero, no pudieron contra la inflación.

“Si analiza los motivos por los cuales teóricamente el dólar se cayó en febrero fueron: desde que no hay plata, hasta que los exportadores van al Contado con Liquidación (CCL) y eso baja el precio del tipo de cambio paralelo. En marzo, estas características no cambiarán, por el contrario, va a haber menos plata porque no hay una recomposición de ingresos y hay expectativas de que las exportaciones tendrían a ser cada vez mayores», comentó el analista financiero Christian Buteler.

En la gráfica adjunta se ve claramente que, de mantenerse la tendencia que trae la tasa de devaluación de los dólares alternativos, la paridad oficial estaría convergiendo hacia un único valor a partir del tercer trimestre del año; momento en que, en teoría, el Gobierno tomaría la decisión de liberar el cepo cambiario.

“En Argentina existen seis monedas: pesos, pesos ajustados por inflación, dólar mayorista, dólar MEP, dólar CCL y dólar blue. Los dólares más temprano que tarde se van a convertir en uno solo, y no lucen como ganadores para el ahorrista. Me parece que debe refugiarse en activos en pesos que ajusten por inflación; si y sólo si el presidente cumple su promesa de superávit fiscal y no emisión”, detalló el economista Salvador Di Stefano. La tenebrosa frase “el que apuesta la dólar, pierde”, vuelve a sobrevolar en la economía argentina.

¿Qué posibilidades de éxito tiene el programa?

Para la mayoría de los economistas consultados, marzo y abril serán dos meses muy difíciles. No habrá una recomposición de salarios que iguale a la inflación, por ende, el mercado ajustará por cantidades; es decir, se profundizará la recesión económica.

El programa tiene probabilidades de éxito si logra bajar la inflación. Hasta ahora, de diciembre a febrero. se viene cumpliendo con la premisa; pero marzo es un mes tradicionalmente difícil en el tema precios. Si la inflación en marzo rebota, es posible que los dólares libres en todas sus expresiones corrijan la trayectoria y se amplíe la brecha cambiaria, algo muy nocivo para el programa del ministro Caputo. De ocurrir, y hay posibilidad ciertas de ello, una nueva devaluación estará en puertas del programa.

El ahorrista debe estar atento a los acontecimientos de marzo, mes clave para saber hacia donde migra el plan económico del Gobierno. Por ahora, lo único que está claro es que febrero, para el ahorrista que apostó al dólar, fue un mes muy malo. Las expectativas del mercado están puestas en que se repita el escenario en marzo, pero es difícil poder asegurar con certezas este escenario en una economía tan volátil como la argentina.