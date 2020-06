Bomberos ante accidentes hogareños

Bomberos Voluntarios enviaron un comunicado sobre prevención en el hogar a tener en cuenta. Allí señalan que en esta etapa del año en la que despedimos el otoño para adentrarnos en el invierno, “te queremos hacerte una serie de recomendaciones para tu seguridad y la de tu familia”.

1- Hojas secas🍁: Limpia periódicamente las canaletas y desagües. La gran caída de hojas de los árboles pueden producir obstrucciones de las mismas, y ante lluvias abundantes, provocar filtraciones de agua por los techos o inundar superficies. Esto puede provocar daños en las estructuras y cortocircuitos en la instalación eléctrica.

2-Calefacción a leña🪓: Los conductos de gases (chimeneas) suelen verse obstruidos por capas de hollín y derivados de la combustión incompleta. Estos se adhieren en las paredes de las chimeneas provocando que las mismas comiencen a ventilar de mala manera y posteriormente el incendio de las mismas.

Te recomendamos limpiar estas para asegurar su correcto funcionamiento, como así también, no utilizar combustibles que no sean derivados de la madera. Es decir, no quemar residuos, plásticos, telas, etc.

3- Calefacción a gas🔥: El mal funcionamiento de artefactos a gas provoca la emisión de monóxido de carbono (CO2). Este es un gas letal, el cual provoca asfixia e incluso la muerte.

Para esto te recomendamos que hagas revisar tus artefactos con un gasista matriculado, no obstruir las rejillas de ventilación, y vigilar que la llama sea siempre color celeste.

4- Calefacción a combustibles líquidos⛽: Los artefactos de calefacción a combustibles líquidos como el gasoil y el kerosene suelen ser muy comunes, pero estos no tienen tiraje de gases hacía el exterior, por lo que debemos realizar ventilaciones periódicas de los ambientes y no dejarlos encendidos constantemente.

5-Secado de ropa👕: El clima adverso de esta época nos obliga a realizar el secado de prendas de vestir dentro del hogar. Para esto recomendamos no colgar las prendas sobre los artefactos de calefacción, de hacer esto, asegurarse colocarle una correcta sujeción como son los broches.

En secado horizontal no dejar las prendas a menos de 50 cm de los artefactos.

Nunca se deben dejar prendas secándose sin supervisión, por lo tanto, si nos vamos de nuestros hogares debemos retirar todas las prendas de las proximidades de la calefacción.

Ante cualquier emergencia nuestro número es el 100☎️. No dudes en llamarnos🚒 guardia permanente las 24 hs.