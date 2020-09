Boca, Racing, Defensa y Tigre sumaron diez jugadores a sus listas de la Copa: River no la amplió

Los equipos de Miguel Ángel Russo, Sebastián Beccacece, Hernán Crespo y Néstor Gorosito confirmaron a los futbolistas que se sumarán a la nómina de 30. Marcelo Gallardo decidió no estirarla.

Boca, Racing y Tigre definieron a los diez jugadores que se suman a sus listas de buena fe para la Copa Libertadores. Los equipos de Miguel Ángel Russo, Sebastián Beccacece y Néstor Gorosito sumaron juveniles y refuerzos de cara a su participación en el reinicio del certamen, el próximo 17 de septiembre.

En el caso del Xeneize, los agregados son Mateo Retegui, Gonzalo Maroni, Alan Gonzalo Varela, Oscar Exequiel Zeballos, Enzo Giampaoli, Cristian Nicolás Medina, Gonzalo Agustín Sandez, Luis Ismael Vázquez, Ignacio Exequiel Fernández Carballo y Alexis Iván Alvariño.

En tanto la Academia, los jugadores que sumó fueron: Matías Ibañez, Ezequiel Machuca, Sergio Fabián Sánchez, Luca Andrada, Lorenzo Melgarejo, Mauro Luque, Agustín Rojas, Evelio Cardozo, Alan Ortíz y Sergio Juárez.

Por otra parte, el cuadro de Victoria sumó mayoría de refuerzos: Abel Luciatti, Sebastian Prieto, David Gallardo, Ijiel Protti, Roman Martínez, Pablo Magnin, Facundo Monteseirin, Diego Becker, Nicolas Sansotre y el juvenil Ivo Kestler.

El martes, Defensa y Justicia confirmó a sus diez: Braian Romero, Ciro Rius, Franco Paredes, Enzo Fernández, Gabriel Hachen, Diego Rodríguez, Marcos Ledesma, Maximiliano Luayza Koot, Lautaro Escalante y Valentín Larralde.

River, finalmente, no amplió su lista. El técnico de River optó por no aprovechar la chance de sumar 10 jugadores a la lista. El plazo venció este jueves por la tarde y desde Núñez no se envió ningún nombre extra a la AFA, encargada de comunicarse luego con la Conmebol.

El último vencimiento de plazo será este sábado desde las 19 (hora Argentina) cuando los 32 clubes deberán presentar los cinco cambios en las listas originales de 30 jugadores presentadas al inicio del certamen.

N. de la R; Fuente Súper Deportivo.