Blanca Ciganda desde Tandil;»Yo soy Ayacuchense de alma, para mi es mi ciudad, mi casa, mi hogar».

Este recorrido y visitas diarias no se detiene. Volvemos hoy a Tandil, donde reside una ayacuchense que tiene muy fuertes lazos con nuestra comunidad. Proveniente de una querida familia de nuestro medio, con notable talento para la música, la danza y el baile. Una de esas personas que siempre seguirá siendo ayacuchense, aunque hoy no viva en nuestra ciudad. Es un gusto dialogar con Blanca Ciganda en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar

A.al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

B. C;”Hola, soy Blanca Ciganda. Mis hermanos, Roxana, Ariel, Luciano, y quien ya no está entre nosotros Sandra…Todos amantes de la música, la danza y la Familia- Mi familia está compuesta por mi marido Carlos Marcovecchio y dos hijos. Florencia (15) y Lautaro (11)”.

A. al D; ¿Queres contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

B. C;”Soy hija de Carlos A Ciganda Y Blanca E. Hernández»,

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

B. C;”Hace 18 años que vivo y trabajo en Tandil. En las agencia El Trébol”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

B. C;”Acá en Tandil, al igual que en Ayacucho, se tomaron todas las medidas para frenar el Coviv19.”.

A. al D; ¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

B. C;”Nosotros no tenemos una dieta especial pero si tomamos todos los recaudos ya conocidos, para combatir este virus”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

B. C;”Por suerte no hay fallecidos por este caso. Si hubo infectados. 4 en total. De los cuales 3, ya fueron dados de alta. Sin ningún problema. Y el último está terminando su tratamiento en el domicilio. Ya fuera de peligro”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

B. C;”Un día nuestro es bastante monótono. Levantarse tipo 9, ya que generalmente tienen clases online del colegio. Muchas tareas escolares con classroom, que por suerte los chicos van llevando al día y bien. Así que toda la mañana y a veces parte de las tardes, hacen tareas. En los ratos libres, bailan o ensayan, ya que todos acá vamos a la Peña El Cielito. O practican y cantan con guitarra, ukelele, l(los nuevos instrumentos) » lo traen en la sangre los chiquitos… Juegan al fútbol o a veces se conectan con sus amigos. Hacen gimnasia o actividades a través de los celulares…“.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

B. C;”Los protocolos son, creo igual que en Ayacucho. Acá no se sale. Recién este finde, salieron después de 60 días. Sólo una hora. Y por número de DNI. Barbijo o tapaboca, alcohol en gel, lavarse las manos y obvio sin contactos…”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

B. C;”Los negocios que están abiertos, hoy, son casi todos. (Quinielas, aún no.)los horarios son, los de la. Primera face de 9 a 18, y los que habilitaron en la otra face de 10 a 14 hs”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

B. C;”En líneas generales, lo han tomado bien. Acá se respeta bastante el tema de las distancias, del barbijo, pero si es cierto que la gente de a poco está saliendo más. Y a veces hay que recordarles”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que tomó real dimensión de lo que vivimos?

B. C;”Hubo algunos casos que hubo que advertirles y mandarlos a sus casas. Los controles a partir de las 18 son estrictos en su mayoría. Lo mismo que para entrar o salir de la ciudad…”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

B. C;”Que se extraña…Yo, a mi Familia… Es lo que más extraño… Un domingo con mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. No veo la hora que me permitan entrar aunque sea 2 horitas para ir a verlos. Un almuerzo entre todos. Reunirnos a compartir anécdotas y reírnos y una ronda de mates o bizcochos….”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

B. C;”Yo aún no he podido viajar (de hecho no sé si puedo.) entrar a Ayacucho cálculo que si porque yo tengo mi dirección ahí. Pero volver a Tandil tal vez se me complique. Y no he averiguado… la manera que tengo de conectarnos es a través de llamadas o vídeos llamadas. Así estamos, nos vemos y hablamos. Los grupos de la familia están a full todos los días”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

B. C;”Recuerdos y afectos que guardo, todo… Yo soy de Ayacucho. Vivo y respiro raíz de mi pueblo. Viajó todos los fines de semana. Participó de todo lo que más puedo de actividades deportivas, culturales o lo que haya, el día que voy. Y ahí estoy. Para mi es mi ciudad, mi casa, mi hogar. Ayacucho tiene todo lo que se necesita…Buena gente, buenos vecinos, tranquilo para los chicos, para crecer, para no perder las costumbre, es el lugar que pertenezco más allá de que vivo y trabajo en Tandil. Yo soy Ayacuchense de alma…Gracias por recordarme y por tenerme en cuenta. Siempre es un placer poder participar de este tipo de cosas. les mando un abrazo enorme y esperemos que todo esto se termine prontito, así puedo ir a Mi Ayacucho querido”.